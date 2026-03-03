El origen fiscal de la calle Francos en Sevilla: el privilegio de Fernando III que eximía de impuestos a sus comercios

El nombre de la calle Francos de Sevilla, una de las arterias comerciales más antiguas e importantes de la ciudad, no guarda relación ni con el dictador ni con una antigua colonia de artesanos franceses, a pesar de que existe esa creencia popular. Todo lo contrario: según revela la divulgadora Gracia Rodríguez, debemos remontarnos al siglo XIII, cuando el rey Fernando III otorgó a los mercaderes que trabajaban en esta vía el privilegio de esta "francos de impuestos".