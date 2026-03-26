Esta es la joya del mediterráneo donde el arte se vive: galerías, talleres y espacios creativos abiertos a todos

Más allá de sus calas y su patrimonio histórico, Menorca ha ido construyendo una escena artística propia que se percibe casi sin buscarla. Aparece en antiguos edificios reconvertidos en galerías, en talleres abiertos donde trabajan artistas, en espacios culturales que dialogan con el paisaje. Y durante unas semanas al año, todo ese tejido creativo se hace especialmente visible con el Opening Menorca, que abre al visitante una red de exposiciones, estudios y propuestas repartidas por toda la isla.