Olvídate de Samil: esta es la playa con el agua más caliente de Galicia (y está casi vacía)

En la zona norte de la región, bañada por el Cantábrico, encontramos la playa de Area, en Viveiro (Lugo). Esta playa de arena fina y blanca ostenta el título de arenal con las aguas más cálidas, y es que alcanza unos 20 °C de media en verano, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).