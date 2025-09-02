Olvídate de Samil: esta es la playa con el agua más caliente de Galicia (y está casi vacía)
Aunque parece que las aguas del litoral gallego siempre son frías, esta zona es toda una excepción.
En los últimos años, Galicia ha ganado fama como destino turístico dentro y fuera de la península ibérica gracias a su gastronomía, sus ciudades y una naturaleza desbordante.
Entre los atractivos que más valoran los turistas, las playas paradisíacas de las Rías Baixas y las salvajes de la Costa da Morte se llevan la palma. Sin embargo, muchos se quejan de que la temperatura de sus aguas es más bien fría y no aguantan mucho bañándose.
Aunque la creencia popular sea que en esta comunidad te congelas al meterte en el agua, existe una zona donde darse un baño a una temperatura bastante agradable y donde encontrar la playa con el agua más cálida de Galicia: la comarca de la Mariña Lucense.
20 °C en la Mariña Lucense
En la zona norte de la región, bañada por el Cantábrico, encontramos la playa de Area, en Viveiro (Lugo). Esta playa de arena fina y blanca ostenta el título de arenal con las aguas más cálidas, y es que alcanza unos 20 °C de media en verano, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aunque estas temperaturas pueden resultar frías para quienes vienen de lugares bañados por el Mediterráneo, supera por mucho la temperatura media de otras zonas de Galicia como la Costa da Morte, que alcanza unos frescos 16 °C durante la temporada estival.
Además de su temperatura, el lugar cuenta con otros atractivos. Sus 1.150 metros de longitud y casi 90 de ancho la convierten en un espacio donde poder descansar sin preocuparte por no encontrar sitio para dejar la toalla.
Otro punto clave es su fácil acceso. Está situada a apenas cuatro kilómetros del casco urbano de Viveiro, uno de los lugares más populares de la zona y en el que podrás disfrutar de alguno de los mejores mariscos gallegos.
