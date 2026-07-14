El olivo milenario más antiguo del mundo tiene casi 2000 años y vive en un campo de Tarragona: es Monumento Natural, su tronco tiene un perímetro de más de 14 metros y su aceite de oliva vírgen extra es de altísima calidad

Hay un árbol en la isla de Creta que podría ser el olivo más antiguo del mundo, al menos eso dicen los historiadores. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que lo respalde, y eso hace que un olivo escondido en una comarca de Tarragona suba al podio de honor, coronando el ránking y presumiendo de ser el olivo más longevo del mundo, milenario, de origen romano, vivo y con aceitunas. Y, a diferencia del de Creta, en este caso sí que está confirmado por la ciencia.

La base de su tronco retorcido alcanza los 20 metros de diámetro. / Istock

El olivo al que estamos haciendo referencia está en el municipio de Ulldecona, concretamente en la Farga de l'Arión, y se trata de un olivo que se estima que tenga una edad aproximada de 1700 años. Lejos de ser una cifra dicha al azar, se trata de una edad que ha sido respaldada mediante un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que, oficialmente, se trata del olivo vivo más antiguo del mundo.

El árbol es monumental, dicho en el sentido más amplio del término: con un tronco que tiene un perímetro de unos ocho metros (aunque en la base alcanza ¡casi los 20 metros de diámetro!) y una copa con un diámetro de casi 17 metros. Teniendo en cuenta las dimensiones gigantescas del tronco y su grosor, no es excesivamente alto (unos siete metros), una cualidad que le da un aspecto todavía más robusto si cabe.

Casi dos milenios de vida, y ahí sigue

Según los análisis del estudio, el olivo pudo ser plantado en torno al año 314 d.C, es decir, durante la época del emperador Constantino. Y, casi 2000 años después, no solo sigue corriendo savia por sus venas sino que, además, produce aceitunas de las que se extrae un excelente aceite de oliva vírgen extra.

Una comarca de olivos milenarios y patrimonio monumental. / Istock

Eso lo da la variedad a la que pertenece este olivo la farga, un tipo de olivo que ya era plantado y cultivado por los romanos, conocedores de la calidad de sus aceitunas y aceites. Lo más importante es que ni está solo, ni se trata de un ejemplar aislado en un lugar remoto, sino que forma parte del Museo Natural de Olivos Milenarios del Arión, una finca donde se conservan otros 35 ejemplares monumentales.

La comarca de los olivos milenarios

Y es más. Porque resulta que está en una comarca que dibuja un paisaje agrícola casi único, donde cientos de olivos retorcidos siguen produciendo aceite tras muchos siglos. Se trata de la comarca del Montsiá, situada entre Tarragona, Castellón y Teruel, un territorio que alberga la mayor concentración de olivos milenarios del planeta, con más de 1500 ejemplares inventariados solo en Ulldecona.

Esta zona alberga mayor concentración de olivos milenarios del planeta. / Istock / KIM WILLEMS

Esta comarca es una de las grandes joyas menos conocidas de Cataluña, situada en el extremo sur de la provincia de Tarragona, y combina cuatro paisajes completamente distintos en apenas unos kilómetros: el Delta del Ebro, la costa mediterránea, las llanuras agrícolas y la montaña. Esa diversidad es precisamente su mayor atractivo. Eso, y que por tener tiene hasta pinturas rupestres que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero esa ya es otra historia…