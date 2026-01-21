El olivo más grande del mundo está en un pequeño pueblo de Jaén: sus ramas superan los dos metros de perímetro y produce 600 kilos de aceitunas

A pesar del dramatismo que me caracteriza, os aseguro que no estoy exagerando. Y es que, los datos hablan solos. El Olivo de Fuentebuena alcanza unos 12 metros de altura, presenta un tronco de cerca de cinco metros de diámetro y extiende su copa como quien abre los brazos para abrazar el paisaje; la magia de la naturaleza, diría yo. Pero si hay una cifra que explica por qué este árbol es único, está en sus ramas principales, pues dos de ellas superan los dos metros de perímetro, concretamente 2,10 y 2,80 metros. Tan gruesas y pesadas que el ramaje acaba venciendo hacia el suelo, como si el árbol se rindiera, orgulloso, ante su propio peso.