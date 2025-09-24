Las preciosas vistas desde los ojos del Diablo: un paseo por la costa cántabra

Una vez llegamos a lo más alto, podremos ver lo conocido como costa ballena, en un emplazamiento más que singular. Lo mejor de todo, es que lo podremos ver a través de los ojos del Diablo, pues se trata de un mirador que consta de un arco natural de piedra que, a modo de mirilla, nos ofrece una espectacular panorámica del Cantábrico. Y es increíble la cantidad de lugares preciosos y alucinantes que tenemos en el norte de la península. Además, este recorrido nos recordará mucho a la zona del Cuera en Asturias.