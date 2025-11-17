Oito Xeodestinos: a esencia de A Coruña máis auténtica

A un paso de A Coruña capital, el Xeodestino As Mariñas combina lo mejor del entorno urbano con la calma rural. Es territorio de suaves colinas, huertas fértiles y un litoral de playas familiares, ideal para escapadas sostenibles. El Parque Natural de Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa, invita a perderse entre robles, helechos y ríos. Betanzos, con su casco histórico de piedra y su tortilla famosa, guarda la esencia de la villa gallega. Aquí la sostenibilidad no es una palabra vacía: es una forma de vivir. Desde la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, se promueve un turismo que cuida del paisaje y de quienes lo habitan.