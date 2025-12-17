El observatorio astronómico más complejo de Europa está en Canarias: declarado Patrimonio de la Humanidad y tallado dentro de una roca volcánica

Pero la verdadera pregunta es; ¿y qué me llevo yo de ir? Pues no es moco de pavo; te llevas una lección de humildad, la de que hace más de mil años había gente aquí que dominaba el tiempo sin apps, sin calendarios y sin explicaciones interminables. Y te llevas también otra cosa; la sensación de que Gran Canaria es mucho más grande de lo que parece cuando solo la miras desde la costa. Porque sí, puedes ir por la playa, y por los planes. Pero subir a las Montañas Sagradas es otra película. Te lo digo yo, que de esto sé.