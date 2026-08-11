Un obrero de 14 años dio el golpe de azada más famoso de la arqueología española: la dama de piedra que apareció en 1897 y acabó en el Louvre por 4.000 francos

El 4 de agosto de 1897, un joven jornalero llamado Manuel Campello o, entonces, conocido como “Manolico”, cogió un pico y empezó a cavar en la tierra sin saber que descubriría una de las mayores joyas del arte ibérico. Hablamos de la Dama de Elche, un importantísimo hallazgo que tuvo lugar en La Loma de La Alcúdia, Elche y que no tardó en difundirse por toda España y por el extranjero. A día de hoy, todavía son muchas las preguntas acerca de esta escultura: ¿cómo llegó?, ¿qué es realmente?, muchos opinan que podría tratarse de un hombre o simplemente un soldado al que querían rendir homenaje; otros, por el contrario, defienden que representa a una mujer noble de la época o incluso a una diosa.

Adriana Fernández

¿Y cómo acabó esta joya ibérica en el Louvre? Esta historia resulta algo bastante surrealista, ya que, tras su descubrimiento, Manuel Campello expuso esta escultura sobre un taburete en el salón de su casa hasta que la repercusión fue tan grande que el hispanista francés Pierre Paris decidió comprar la pieza por 4000 francos, que a día de hoy serían unos 30 euros y en aquella época muchísimo dinero, llevándola directamente a París.

París, Francia, turistas se reúnen en la entrada del Museo del Louvre / Istock / Pgiam

Algo que quizás desconocías es que, aunque actualmente la Dama no tenga color, esto no significa que siempre hubiera sido así: la Dama de Elche estaba policromada, así como sus ojos estaban rellenos de pasta vítrea. Según muchas investigaciones, los rodetes que hacen de paréntesis al rostro y los medallones de los collares serían amarillos, utilizando también el rojo, el marrón o el azul como colores principales.

La Dama de Elche / Istock / Jacob Strand

De París a España de vuelta

Durante muchísimo tiempo, la Dama estuvo expuesta en una vitrina del Louvre hasta que, en 1941 y tras la caída de París a manos de los nazis, el gobierno de Vichy decidió devolverla a España como gesto amistoso hacia Franco. El Museo del Prado fue el destino elegido y la pieza fue recibida en España con grandes honores. Pero, obviamente el régimen no desaprovecho la oportunidad para hacer propaganda y su llegada se anunció a bombo y platillo en el No-Do —el noticiario que ponían en todos los cines— e incluso imprimieron su cara en los billetes de una peseta, convirtiéndola en un auténtico símbolo de la época y el franquismo.

Diego Velázquez frente al Museo del Prado / Istock / alxpin

Pero su viaje no termina aquí y es que, en 1971, puso rumbo al museo arqueológico de Madrid, actualmente la podrás encontrar en una sala dedicada al arte ibérico y siendo a día de hoy la más importante entre sus estructuras.

¿Cómo es realmente “La Dama de Elche”?

Si la ves en persona, lo primero que te llamará la atención es que no es una estatua a tamaño real, sino un busto de unos 56 centímetros de alto y bastantes kilos, pero sin duda, sus detalles son lo que te dejará alucinado.

Dama de Elche, emblema del arte ibérico, en un jardín / Istock / Rudolf Ernst

Lo más icónico de ella es su peinado: sus dos grandes rodetes no se pueden confundir con orejeras, sino que se trata de un peinado ceremonial que sujetaba el pelo en roscas perfectas. Otra característica es su vestimenta: vestida como una verdadera aristócrata de la época, sus tres collares de pequeños amuletos con forma de anforilla, pendientes gigantescos y su gran manto hacen que llame la atención de todas las personas que deciden ver esta joya arqueológica.

Dama de Elche, emblema del arte ibérico, en un jardín. Palmeral de Elche, Alicante, España / Istock / JOSE ANTONIO

Pero lo que muchos desconocen es el secreto que guarda, ya que, si le das la vuelta, la escultura tiene una cavidad hueca en la espalda. Los arqueólogos creen que no era solo una figura decorativa, sino una urna funeraria donde se guardaban las cenizas de algún personaje importante o un recipiente sagrado.