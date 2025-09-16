La obra más importante de Gaudí fuera de Barcelona es un museo espectacular: parece un castillo medieval, pero es una casa modernista

No era una casa como las demás: Gaudí proyectó una casa palacio de siete plantas (la idea era que las plantas superiores fueran viviendas en alquiler), a imagen y semejanza de las que se estaban construyendo en ese momento en París. Gaudí se lo llevó a la estética neogótica qeu ya estaba poniendo en práctica también en el palacio de Astorga, con detalles que recuerdan muchísimo a un palacio encantado, con torreones y tejados puntiagudos muy de princesa Disney. El revuelo estaba servido.