El oasis de Huelva donde sales del hotel y te encuentras con la playa de La Concha de San Sebastián

Al alcalde se le nota ilusionado con una historia que va mucho más allá de las siglas políticas. Cuenta que su predecesor en el cargo, Juan Manuel González, del PP como él, se encontró con la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Más Madrid), en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), y el edil lepero y la madrileña "se pusieron de acuerdo sin complejos, por una parte y por la otra, y eso es lo bonito de esto".