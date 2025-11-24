Imagen aérea de Aliaga, en Teruel, y su singular paisaje geológico, un territorio donde la naturaleza cuenta millones de años de historia
Imagen aérea de Aliaga, en Teruel, y su singular paisaje geológico, un territorio donde la naturaleza cuenta millones de años de historia / Pueblos Mágicos de España

Del desierto de Tabernas a los acantilados de La Gomera: estos son los nuevos Pueblos Mágicos que deberías visitar ya

Un mapa que sigue iluminándose: así son los municipios que entran en la Red de Pueblos Mágicos en 2026.

España suma 22 nuevos Pueblos Mágicos en 2026, una selección que recorre desiertos únicos en Europa, villas marineras, castros ancestrales, paisajes volcánicos, pueblos blancos y joyas medievales. Son lugares que conservan la esencia de la vida rural, el patrimonio más auténtico y la calma que todas buscamos. Un viaje que une islas, montañas y costas para descubrir la España que sigue brillando lejos de las rutas masificadas.

Aliaga (Teruel): un libro de geología al aire libre

En pleno Maestrazgo, Aliaga despliega uno de los paisajes geológicos más impresionantes de Europa. El Parque Geológico, sus escarpes y las ruinas del castillo medieval convierten este pueblo en un destino perfecto para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad.

Arjona (Jaén): la ciudad del rey Alhamar

Arjona, la ciudad del legendario rey Alhamar, funde en su casco antiguo las huellas romana, islámica y cristiana. Sus murallas y torres cuentan historias de reconquista y devoción. Desde la espadaña de la Torre de la iglesia Santa María, un mar de olivos recuerda que aquí la tradición sigue viva.

Arjonilla (Jaén): artesanía, aceite y vida rural

Muy cerca de Arjona, Arjonilla conserva un ambiente andaluz auténtico con castillo, cooperativas oleícolas y calles llenas de vida. Un pueblo que apuesta por la artesanía y la comunidad.

Vista aérea de Arjonilla con la iglesia de la Encarnación como protagonista, rodeada por el mar de olivos que define el paisaje del corazón andaluz

 / Pueblos Mágicos de España

Belmonte de San José (Teruel): arquitectura medieval y calma absoluta

Entre colinas del Bajo Aragón, Belmonte de San José sorprende con calles medievales, casas nobles y una plaza porticada. Un pueblo perfecto para desconectar y disfrutar del patrimonio sin prisas.

Bujalance (Córdoba): la fortaleza del aceite en la campiña

Con la torre del castillo dominando el horizonte, Bujalance mezcla historia andalusí, patios cordobeses, iglesias monumentales y una gastronomía donde el aceite es protagonista.

Navia (Asturias): tradición marinera frente al Cantábrico

Navia combina puerto, ría y arquitectura indiana en un entorno costero privilegiado. Una villa que mira al mar con orgullo y mantiene viva la esencia marinera asturiana.

Vista aérea de Arjonilla con la iglesia de la Encarnación como protagonista, rodeada por el mar de olivos que define el paisaje del corazón andaluz

 / Pueblos Mágicos de España

Jabaloyas (Teruel): naturaleza y silencio en la Sierra de Albarracín

Alojado entre sabinas y pinares, Jabaloyas destaca por sus casas rojizas, sus vistas infinitas y su carácter de pueblo de montaña. Un lugar ideal para amantes del senderismo y la naturaleza pura.

La Palma del Condado (Huelva): vino y cultura en el corazón del Condado

La Palma del Condado es referencia en enoturismo, gracias a sus bodegas históricas, a su patrimonio civil y religioso, y a un calendario festivo lleno de tradición.

Panorámica de La Palma del Condado, con las torres de su monumental patrimonio religioso elevándose sobre los campos del Condado de Huelva

 / Pueblos Mágicos de España

La Puebla de Montalbán (Toledo): arte y literatura a orillas del Tajo

Con una de las plazas porticadas más bellas de Castilla-La Mancha y un pasado ligado a Lope de Vega, La Puebla de Montalbán es un destino imprescindible para los amantes de la cultura.

Mula (Murcia): nobleza barroca y tamborada única

Mula conserva iglesias barrocas, un castillo imponente y una tamborada declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. Un pueblo lleno de identidad y tradiciones sonoras.

Gaucín (Málaga): un balcón blanco sobre el Mediterráneo

Colgado sobre un risco, Gaucín ofrece vistas espectaculares desde el Castillo del Águila, calles blancas y una vibrante escena artística. Uno de los pueblos más luminosos de la Serranía de Ronda.

El Castillo del Águila domina Gaucín desde lo alto del risco, ofreciendo una de las vistas más espectaculares de la Serranía de Ronda

 / Maria Calvente

Tabernas (Almería): el único desierto de Europa

Famoso por su pasado cinematográfico, Tabernas combina un paisaje lunar único, historia medieval y una cultura marcada por la adaptación al clima y al territorio.

El Desierto de Tabernas, un escenario natural único en Europa, modelado por el viento y el sol en formas imposibles que parecen sacadas de un western

 / Pueblos Mágicos de España

Zalamea de la Serena (Badajoz): teatro clásico y legado milenario

Zalamea reúne yacimientos arqueológicos, patrimonio religioso y referencias a Calderón en pleno corazón de la dehesa extremeña. Un pueblo donde la cultura popular sigue siendo protagonista.

Arriate (Málaga): serenidad blanca junto a Ronda

Arriate es el Pueblo del amor, con un contundente slogan: 'Flechazo a Primera vista', con una mascota llamada Valentina, que se trata de una simpática cigüeña que vive todo el año en una chimenea de un antiguo molino de la localidad, es la encargada de enseñar el pueblo a todos sus visitantes. 

Vista de Arriate desde el Mirador de la Estacá, entre flores y paisaje blanco, a pocos kilómetros de Ronda

 / Pueblos Mágicos de España

Ferreries (Menorca): artesanía y naturaleza en equilibrio

En el centro de Menorca, Ferreries combina talleres artesanos, mercados locales y senderos que llevan a calas vírgenes. Un destino que representa el alma más sostenible de la isla.

Aguas turquesas y acantilados blancos en una de las calas vírgenes del entorno de Ferreries, puerta de entrada a algunos de los paisajes más salvajes de Menorca

 / Pueblos Mágicos de España

Elburgo (Álava): arquitectura vasca y paisaje agrícola

Con casas de piedra, escudos heráldicos y una iglesia gótica notable, Elburgo es una muestra de la Euskadi interior más tranquila y rural.

Vallehermoso (La Gomera): terrazas verdes bajo la sombra del Teide

Entre acantilados, palmerales y senderos del Garajonay, Vallehermoso hace honor a su nombre y muestra el paisaje más icónico de La Gomera, lleno de contraste y vida.

La iglesia de San Juan Bautista reflejada tras la lluvia en Vallehermoso, uno de los pueblos más auténticos y verdes de La Gomera

 / Pueblos Mágicos de España

Alfoz de Lloredo (Cantabria): costa, prados y tradición montañesa

Alfoz de Lloredo une arquitectura montañesa, paisajes verdes y acantilados que miran al Cantábrico. Un destino amable y genuino, perfecto para rutas tranquilas.

La Iglesia de la Asunción de Novales, joya del patrimonio cántabro, preside este enclave rural rodeado de limoneros y arquitectura tradicional

 / Pueblos Mágicos de España

Miengo (Cantabria): dunas, playas y mar abierto

Con playas como Mogro y paisajes de ría, Miengo es equilibrio entre naturaleza salvaje, surf y descanso. Un Cantábrico luminoso y sin masificaciones.

Panorámica de Miengo, donde la ría, los acantilados y las playas salvajes dibujan uno de los paisajes costeros más bellos del Cantábrico

 / Pueblos Mágicos de España

Arona (Tenerife): el corazón histórico del sur tinerfeño

Arona conserva su casco histórico original, declarado Bien de Interés Cultural, con casas fundacionales, parroquia antigua y memoria volcánica. Un viaje a los orígenes de Tenerife.

Reocín (Cantabria): del legado minero al paisaje verde

Antigua zona industrial, Reocín es hoy un ejemplo de recuperación, con parques, rutas culturales y espacios naturales que narran una transformación ejemplar.

El impresionante Castro de Coaña, uno de los poblados fortificados más antiguos y mejor conservados del noroeste peninsular, rodeado de bosques teñidos de otoño.

 / Arnaud Spani

Coaña (Asturias): castros ancestrales frente al mar

Coaña alberga uno de los castros más importantes del norte peninsular. Su costa, sus aldeas y su patrimonio prerromano lo convierten en un destino donde historia y paisaje se unen de forma magistral.

Una red que crece con propósito

Con estas 22 incorporaciones, la Red de Pueblos Mágicos de España refuerza su apuesta por un turismo auténtico, sostenible y respetuoso, que pone en valor a los pequeños municipios como guardianes de nuestra identidad. Un mapa que sigue iluminándose. Y una invitación a viajar con calma.

