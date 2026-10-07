El nuevo pueblo más bonito del mundo está en España: una villa porticada entre bosques y montañas perfecta para una escapada de otoño

Decir que un pueblo es el más bonito del mundo tiene un componente muy elevado de subjetividad. Pero decir que representa uno de los mejores ejemplos de artesanía, gastronomía, patrimonio y naturaleza de España, es objetividad pura y dura. Al menos así lo ha determinado un organismo tan importante como ONU Turismo, que en su última edición incluyó a la bellísima villa de Ezcaray en la lista de los Mejores Pueblos Turísticos del mundo.

Patrimonio y artesanía en un entorno único del norte de España / Istock / Juan Carlos Cantero

Tener el privilegio de aparecer en esa lista no es solo una mención o reconocimiento a su belleza, sino a la armonía que se establece entre diferentes aspectos que hacen que este lugar sea un ejemplo a seguir. Y eso es para estar más que orgullosos, porque Ezcaray, en La Rioja, ha sido seleccionado entre más de 270 candidaturas procedentes de 65 estados miembro hasta colarse en la lista definitiva de los 52 Best Tourism Village; una lista en la que, por cierto, comparte protagonismo con otro pueblo español (Agaete, en Gran Canaria).

Adriana Fernández

Mucho más que un pueblo bonito

La distinción con la que ONU Turismo reconoce a sus pueblos turísticos no se concede por belleza paisajística. Sino que las candidaturas son evaluadas por un comité asesor independiente en nueve áreas: recursos culturales y naturales; conservación del patrimonio; sostenibilidad económica, social y ambiental; desarrollo turístico e integración en la cadena de valor; gobernanza; infraestructuras y conectividad; y salud, seguridad y protección.

En el corazón de la Sierra de la Demanda / Istock / Alex Salcedo

Todos los pueblos de España reconocidos entre los mejores del mundo Desde 2021, ONU turismo viene reconociendo a los mejores destinos rurales del mundo, una lista de la que también forman parte Morella (Castellón), Lekunberri (navarra), Alquézar (Huesca), Rupit (Barcelona), Guadalupe (Cáceres), Cantavieja (Teruel), Oñati (Guipuzkoa), Sigüenza (Guadalajara), Aínsa (Huesca) y Mura (Barcelona).

Y es ahí donde ha alzado Ezcaray, la villa situada en el corazón de la Sierra de la Demanda, a orillas del río Oja y a unos 813 metros de altitud. Rodeado de bosques de hayas y robles, montañas y cumbres que superan los 2000 metros, el otoño es una estación más que especial para hacer una escapada y conocerlo de cerca, porque es uno de esos pueblos con encanto que no defrauda.

Su casco histórico conserva calles empedradas, soportales, plazas porticadas, casas con entramados de madera, iglesias históricas y palacios del siglo XVIII, como si poner un pie en sus calles fuera hacer un auténtico viaje en el tiempo hacia otra época. No es de extrañar que, entre otros reconocimientos, Ezcaray presuma de haber sido elegida en su día como la “Primera villa turística de La Rioja”.

Está considerada, además, la “Primera villa turística de La Rioja” / Istock

El secreto mejor guardado de Ezcaray

Dentro de su rico patrimonio histórico, hay un edificio que destaca por encima de los demás, y no es otro que la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara (hoy es la sede del Ayuntamiento). Junto a la Casa de Tintes, son el mejor testimonio del pasado textil que tanta fama dio a esta villa riojana y que todavía hoy forma parte de su ADN y de su identidad cultural.

Y es que la industria de la lana ha formado durante siglos parte de la identidad y de la economía de Ezcaray. Algo que no ha pasado desapercibido para ONU Turismo, ya que el organismo ha destacado incluso que estos oficios siguen vivos y que pueden visitarse talleres y conocer los procesos de fabricación que hay detrás de las que dicen ser las mejores mantas de lana de mohair de España. No se equivoca.