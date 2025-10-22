El nuevo pueblo más bonito del mundo está en España: una villa porticada rodeada de montañas que es la escapada perfecta para el otoño

Uno de ellos es Agaete, en Gran Canaria, y el otro, un paraíso de montaña perdido en el norte de la península, en La Rioja. Un lugar en el que, a pesar de estar a los pies de la sierra de la Demanda, rodeado de un paisaje de altas cumbres que en invierno se cubren de nieve, no existe el frío; casi, casi en sentido literal.