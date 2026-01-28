Así es el nuevo Parador que abre sus puertas este año: en la isla más bonita del Mediterráneo y con la promesa de ser "una de las grandes joyas hoteleras de España"

El proyecto se puso en marcha en 2004, cuando se tomó la decisión de dar uso de Parador de Turismo a la fortaleza del siglo XVI de Dalt Vila, cerrada al público desde la década de los 80. Las obras comenzaron en 2009, pero se tuvieron que paralizar por la aparición de restos arqueológicos, que obligaron a replantear todo el proyecto. Finalmente, en 2019, las obras se reanudaron. “Sabemos los años de espera (…) y los problemas técnicos que ha implicado llevar a cabo una obra de esta magnitud (…)”, expresó la secretaria de Estado de Turismo, que remarcó “la voluntad inequívoca” del Gobierno para abrir el Parador, y el “inmenso esfuerzo, trabajo e inversión” por parte de Turespaña, Paradores de Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo.