Así es el nuevo Parador que abre sus puertas este año: en la isla más bonita del Mediterráneo y con la promesa de ser "una de las grandes joyas hoteleras de España"
Queda menos de un mes para su inauguración, y acogerá sus primeros huéspedes a principios de marzo.
España es un país de belleza incalculable, y Paradores de Turismo lo sabe muy bien. En funcionamiento desde 1928, cuando se inauguró el primer establecimiento en la Sierra de Gredos, esta red no ha parado de crecer, sumando ya casi cien los establecimientos de los que dispone repartidos por España. La misión de Paradores es proyectar una imagen de modernidad y calidad del turismo español en el exterior, además de contribuir a la integración territorial, la recuperación y mantenimiento del Patrimonio Histórico Artístico y la preservación de espacios naturales.
Con la intención de seguir creciendo, apostando siempre por un servicio de calidad y comprometido con el entorno natural, el pasado viernes la secretaria de estado de Turismo, Rosario Sánchez, anunció en el stand de Paradores en FITUR la inauguración de un nuevo parador.
Una isla patrimonio de la Humanidad
Durante el acto, Rosario Sánchez notificó que el nuevo Parador de Ibiza se inaugurará de manera oficial el próximo 23 de febrero. En ese mismo acto, en el que también estaban el alcalde de la ciudad de Ibiza, Rafael Triguero, y la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, se avanzó que a partir de este pasado lunes 26 de enero ya se podrían hacer reservas a través de la página web de Paradores, con la intención de acoger a los primeros clientes a partir del 10 de marzo.
Con una inversión total de más de 43 millones de euros, el proyecto ha incluido también la rehabilitación del patrimonio histórico de Dalt Vila, declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1999, e incorpora “un ambicioso plan para la musealización de nueve catas arqueológicas en un centro de interpretación integrado en el propio Parador”. Así, “a través de infografías, (…) y proyecciones audiovisuales se explicarán los restos más importantes hallados durante las excavaciones”.
El proyecto se puso en marcha en 2004, cuando se tomó la decisión de dar uso de Parador de Turismo a la fortaleza del siglo XVI de Dalt Vila, cerrada al público desde la década de los 80. Las obras comenzaron en 2009, pero se tuvieron que paralizar por la aparición de restos arqueológicos, que obligaron a replantear todo el proyecto. Finalmente, en 2019, las obras se reanudaron. “Sabemos los años de espera (…) y los problemas técnicos que ha implicado llevar a cabo una obra de esta magnitud (…)”, expresó la secretaria de Estado de Turismo, que remarcó “la voluntad inequívoca” del Gobierno para abrir el Parador, y el “inmenso esfuerzo, trabajo e inversión” por parte de Turespaña, Paradores de Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo.
El Parador
“El Parador de Ibiza no será un parador más”, remarcó Rosario Sánchez, “será el primero que se abre en Balears y su apertura lo convertirá en una de las grandes joyas de la red de Paradores”. Con una “clara vocación de fomentar este interés en Ibiza y atraer un turismo cultural respetuoso”, el Parador contará con 41 habitaciones para clientes, distribuidas en cinco edificios. Dispondrá también de zona wellness, una piscina exterior con solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas.
El antiguo patio de armas, cubierto con una arquitectura textil ligera, estará dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral. Permitirá, además, la celebración de eventos nocturnos. Junto a este atractivo panorámico, y al centro de interpretación de las catas arqueológicas, el Parador suma una cuidada propuesta artística que incluye pintura, escultura, fotografía y cerámica, con obras de artistas consagrados y contemporáneos. Tomando inspiración de la luz, el mar y la tradición cultural de la isla, el programa transforma el edificio en una auténtica galería viva en diálogo con el entorno.
Frente a un modelo turístico altamente concentrado en la temporada de verano, el Parador de Ibiza apuesta por la desestacionalización, aportando una propuesta capaz de atraer demanda cultural y patrimonial más allá de los meses de verano, la cual reforzará la sostenibilidad económica y social de la isla. Para esto, el primer objetivo es superar el 85% de ocupación en el primer ejercicio; a partir del segundo ejercicio, que será ya de apertura anual completa, el Parador espera mantener una ocupación superior al 80%, lo que lo confirmaría como modelo sólido y desestacionalizado.
