Ni la Sierra de Andújar, ni Doñana: el nuevo hogar del lince ibérico está en un pueblo de 740 habitantes y supone uno de los mayores éxitos de conservación de la fauna en Europa
Se encuentra rodeado de un entorno natural privilegiado y cuenta con una iglesia declarada Bien de Interés Cultural.
Aunque ya no está en peligro de extinción, el lince ibérico todavía no se encuentra totalmente a salvo: está clasificado como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si bien es cierto que actualmente hay más de 2.000 ejemplares, es importante seguir luchando por su preservación y por dar a la especie el hogar que merece.
Afortunadamente, España cuenta con varios lugares que cada día se esfuerzan por conservar la especie, y hay uno en concreto que lleva luchando años por darle al lince ibérico la vida que merece. Se encuentra en Castilla-La Mancha, y aparte de ser el nuevo hogar de esta especie, está en plena Sierra Morena.
El hogar de una especie en peligro
Hablamos de Almuradiel, un pequeño pueblo de Ciudad Real con aproximadamente 740 habitantes que, en 2014, se convirtió en uno de los mayores éxitos para la conservación del lince ibérico en Europa por ser el lugar escogido para la liberación de 3 de ellos. Fue una iniciativa del proyecto Life+Iberlince, que cumplió con su objetivo y aumentó el número de individuos de la especie en España.
Gracias a esa propuesta el número de linces ibéricos ha crecido muy positivamente y ya son aproximadamente 400 los que habitan solo en la provincia de Ciudad Real. Aunque todavía está clasificado como “vulnerable”, cada vez son más los esfuerzos para conseguir que la especie dure y no termine desapareciendo, por lo que si todo sigue así, al lince ibérico le espera un futuro muy bueno.
Un entorno natural privilegiado
Como si ser un lugar fundamental para la conservación del lince ibérico fuese poco, Almuradiel puede presumir de tener un encanto y paisaje impresionantes. Al encontrarse en el corazón de Sierra Morena, está rodeado de un paisaje montañoso con joyas como la Cueva del Retamoso, con pinturas rupestres de animales y signos; y el Santuario ibérico del Collado de los Jardines, un yacimiento arqueológico en el que se encontraron más de 2000 exvotos de bronce.
Un monumento impresionante
Una vez has visitado la naturaleza que lo rodea, es hora de adentrarse en sus calles y conocerlo desde dentro. Al ser un sitio tan pequeño, cuenta con un ambiente tranquilo y relajado, perfecto para desconectar del caos de la rutina y los quehaceres del día a día. Es el representante perfecto de La Mancha tradicional.
Su monumento más importante es la Iglesia de la Purísima Concepción, una construcción declarada Bien de Interés Cultural edificada en el siglo XVIII y remodelada en el XIX en la que se combinan el estilo neoclásico y el barroco. Tanto por fuera como por dentro es impresionante, por lo que si estás por la zona no dudes en echarle un ojo.
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