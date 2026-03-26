Ni la Sierra de Andújar, ni Doñana: el nuevo hogar del lince ibérico está en un pueblo de 740 habitantes y supone uno de los mayores éxitos de conservación de la fauna en Europa

Como si ser un lugar fundamental para la conservación del lince ibérico fuese poco, Almuradiel puede presumir de tener un encanto y paisaje impresionantes. Al encontrarse en el corazón de Sierra Morena, está rodeado de un paisaje montañoso con joyas como la Cueva del Retamoso, con pinturas rupestres de animales y signos; y el Santuario ibérico del Collado de los Jardines, un yacimiento arqueológico en el que se encontraron más de 2000 exvotos de bronce.