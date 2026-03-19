El “Nueva York de los bosques” está en España: una gigantesca ciudad verde con calles en las que crecen robles de piedra, pinos centenarios y secuoyas de origen jurásico

Este lugar no es una ciudad cualquiera. Ni siquiera es una ciudad como las demás: el color gris del asfalto es sustituido por el verde intenso, el humo de los coches por oxígeno y los rascacielos son en realidad altísimos árboles que conforman una de las masas forestales más interesantes de España. Quizá por eso, y con mucho acierto, a este lugar se le conoce como “el Nueva York de los bosques”. Y no nos extraña.