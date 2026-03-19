El “Nueva York de los bosques” está en España: una gigantesca ciudad verde con calles en las que crecen robles de piedra, pinos centenarios y secuoyas de origen jurásico
Una ciudad de intenso color verde, plazas, calles y hasta rascacielos que pueden alcanzar hasta los 45 metros de altura.
Al icónico central Park de ciudad de Nueva York le ha salido un duro competidor, y está en España. Una gigantesca metrópolis, con calles, plazas y barrios perfectamente señalizados y por los que circulan diferentes vehículos. Pero, en realidad, poco tiene que ver con la Gran Manzana, esa urbe cosmopolita y cinematográfica que todas y todos tenemos ahora mismo en la cabeza.
Este lugar no es una ciudad cualquiera. Ni siquiera es una ciudad como las demás: el color gris del asfalto es sustituido por el verde intenso, el humo de los coches por oxígeno y los rascacielos son en realidad altísimos árboles que conforman una de las masas forestales más interesantes de España. Quizá por eso, y con mucho acierto, a este lugar se le conoce como “el Nueva York de los bosques”. Y no nos extraña.
Estamos a unos cien kilómetros de la ciudad de Burgos, y a poco más de 50 de Álava, en el corazón del Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil. Ubicado en una de las últimas estribaciones de la Cordillera Cantábrica, está considerado como una gran muralla natural sobre las llanuras de La Bureba.
Un bosque de bosques infinitos
Con sus más de 33000 hectáreas de extensión, es algo así como un bosque infinito; o mejor dicho, un bosque de bosques. Y es justo ahí donde empieza la leyenda de este curioso Nueva York de color verde.
Los árboles son los protagonistas de esta gran ciudad. Un tesoro ecológico y biodiverso en el que crecen castaños centenarios, secuoyas norteamericanas, acebos, grandes hayas, tejos de May y hasta robles de piedra, un árbol robusto que puede alcanzar hasta los 45 metros de altura.
La mejor ruta de senderismo para conocer el bosque
Se puede visitar en bici, en bicicleta eléctrica o incluso a caballo. Pero quien prefiera echar a andar, puede hacerlo sin dificultad. Existe un mapa con itinerarios de las diferentes rutas senderistas que recorren esta ciudad, disponibles en la Casa del Parque de La Metrópoli Verde (no confundir con la Casa del Parque Montes Obarenes), situada en el pequeño pueblo de San Zadornil.
Una de las rutas más bonitas es la que lleva hasta el Mirador del Valle. Se trata de una ruta circular de unos diez kilómetros, que se puede hacer tranquilamente en unas cuatro horas. Arranca en Arroyo de San Zadornil y lleva hasta el barrio de ‘los extranjeros’, como se conoce a la parcela en la que se encuentran las secuoyas gigantes, procedentes de EEUU y de origen jurásico.
Justo después aparece el Mirador del Valle, con increíbles vistas del bosque. Aunque, si queréis que os contemos un secreto, anotad bien: el mejor mirador panorámico para observar toda la intensidad del parque está en Villafría de San Zadornil. Desde allí parte un sendero que conduce hasta un mirador panorámico, situado en una explanada con impresionantes vistas a la masa forestal.
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