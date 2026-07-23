La nueva ruta del bienestar está en Gran Canaria: del alto rendimiento al descanso profundo

Cuando vamos de vacaciones es importante decidir el ‘mood’ del viaje. Podemos buscar destinos remotos como Cabo Polonio, uno de los lugares más singulares de Sudamérica, decantarnos por pueblos preciosos de España (como Puebla de Sanabria) o coger un avión para salir de la península y viajar a Canarias.

Sara Fernández García

La isla elegida en este viaje no es otra que Gran Canaria, que nos va a llevar a descubrir el slow travel o el arte de viajar con intención, disfrutando de cada momento y conectando profundamente con nuestro destino. Arrancamos este recorrido en un enclave único: las dunas de Maspalomas. Esta mezcla entre desierto y oasis constituye una reserva natural especial con sus 400 hectáreas, que engloban playa, un campo de dunas vivas (de las más bellas de nuestro país), un palmeral y una laguna salobre llamada La Charca, que constituye un lugar crucial para la nidificación y descanso de diversas especies de aves acuáticas migratorias.

Seaside Palm Beach Hotel se sitúa al lado de La Charca de Maspalomas. / D.R.

Allí, en este entorno tan privilegiado establezco mi campo base: en el hotel Seaside Palm Beach, uno de los resorts de playa más emblemáticos de Gran Canaria. Su diseño rememora los años 70 y las habitaciones ofrecen un viaje en el tiempo gracias a su estética setentera. Completan las instalaciones un spa, cinco piscinas o diversos restaurantes. Entre ellos, La Bodega ofrece lo mejor de la gastronomía canaria en formato tapa, ideal para compartir.

Arranco antes de que salga el sol para una sesión de meditación y paseo consciente por las dunas gracias a Mindfulness Canarias Compassion Academy, empresa pionera que acercó el mindfulness a la isla hace más de 17 años. Hace algo de frío y, al principio me cuesta concentrarme, pero la energía del lugar y el sol apareciendo en el horizonte me trasladan a los rincones más cálidos de mi mente. En un escenario así, es fácil olvidar las preocupaciones y el cortisol baja de forma automática.

Las dunas de Maspalomas es un espacio único para practicar mindfulness. / Istock / simonbradfield

Tras esta experiencia hay que seguir conociendo otras propuestas de la isla. Para ello, me traslado hasta Arguineguín para descubrir el mayor beach club familiar de Canarias: Perchel Beach Club, cuyo nombre proviene del aparejo de pesca en el que se cuelgan las redes para su secado. Con más de 7.000 metros cuadrados, ofrece una piscina infinity con vistas al Atlántico rodeada de hamacas y balinesas. Un paraíso que también cuenta con una oferta gastronómica interesante entre la que destaca La Arrocería, que fusiona la cocina mediterránea con productos de proximidad gracias al chef Borja Conde. Y, a modo de curiosidad, los amantes del fútbol deben saber que uno de los socios de este proyecto, es el futbolista canario David Silva.

Uno de los socios del Perchel Beach Club es el futbolista canario David Silva. / D.R.

Recovery para futbolistas

Hablando de futbolistas llego a la siguiente parada, Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, uno de los centros de talasoterapia más completos de Europa. Aquí es frecuente que equipos de fútbol y deportistas de élite acudan para realizar pretemporadas o estancias de descanso. Construido sobre un acantilado, se integra en el paisaje y ofrece unas espectaculares vistas del océano. Y, a eso, se le suman sus más de 1.800 metros cuadrados de superficie con estaciones de hidroterapia, 28 cabinas de tratamientos personalizados y su piscina ‘Puesta en forma’, ideal para un recovery completo.

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel es uno de los centros de talasoterapia más completos de Europa. / D.R.

Sello de calidad único

Gran Canaria engloba bajo el sello de calidad Gran Canaria Spa, Wellness & Health los mejores centros de spa y talasoterapia integrados en establecimientos hoteleros de lujo dentro del área de bienestar, mientras que el área médica está compuesta por diferentes grupos del sector de la medicina y la salud. Justo a medio camino entre bienestar y salud se encuentra el Salobre Hotel Resort & Serenity, que ofrece un programa que todos los que tenemos insomnio deberíamos probar alguna vez. El proyecto Tempo ofrece un programa de sueño consciente y salud integral diseñado para optimizar el descanso y bienestar. Gracias a sus habitaciones equipadas con tecnología avanzada, evaluaciones especializadas por especialistas de Hospitales Universitarios San Roque, nutrición personalizada y actividades holísticas te enseñan a dormir mejor.

En este viaje consciente por Gran Canaria también es indispensable disfrutar del paisaje y uno de los más impresionantes es, sin duda, el del pueblo blanco de Fataga. Situado dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana es conocido por su arquitectura tradicional, un impresionante entorno de barrancos (no aptos para gente con vértigo) y una necrópolis guanche. Yo, en cambio, me dirijo a una finca que cuenta con más de 20.000 plantas de aloe vera para descubrir todos los beneficios de esta suculenta medicinal. En Finca Canarias se cultiva de forma ecológica y se elabora cosmética natural con un proceso de prensado en frío que mantiene todas las propiedades curativas de la planta.

Finca Canarias cuenta con más de 20.000 plantas de aloe vera. / D.R.

Otro proyecto familiar que también me ha enamorado en este viaje es 'La Jaira de Ana', un programa emprendedor agropecuario, que pretende visibilizar la importancia del sector primario para la cultura y sociedad canarias. Esto se lleva a cabo a través de experiencias participativas y talleres medioambientales. Y, además, ponen en valor diferentes productos locales mediante degustaciones, catas y venta de productos. El mejor ejemplo lo tenemos con 'Los quesitos de Anabel' y su taller para elaborar queso fresco de sus cabritas. La propia Anabel nos explica que para que un queso sea artesanal, se tienen que producir menos de 3.000 litros y que en Canarias hay tres razas autóctonas de cabras (o jairas), siendo la majorera la primera raza certificada y la que posee mayor rendimiento láctico.

Desde la coagulación hasta el moldeado, con cada paso he podido vivir el proceso de elaboración del queso en primera persona y, lo mejor de todo, es que me he podido llevar a casa un souvenir único en el mundo.

El mejor souvenir del mundo: un queso hecho con tus propias manos. / Cuco Cuervo/ Artista multidisciplinar

Desgraciadamente, va siendo hora de acabar este viaje que me ha llevado a descubrir que Gran Canaria es mucho más que sol y playa. Un destino que ya en la mitad del siglo XIX consiguió renombre europeo gracias al denominado turismo de salud y que ahora nos permite disfrutar de sus beach clubs de moda, un centro de preparación de deportistas o resorts pioneros en programas de estudio del sueño. Y, si queremos más, siempre podemos dejarnos seducir, por ejemplo, por enclaves únicos que parecen sacados de Marte.