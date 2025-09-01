La nueva obra de arte surrealista y monumental levantada en Ronda de la que todo el mundo habla
Por si te lo estás preguntando, no tiene nada que ver con el Puente Nuevo ni con el famoso Caminito del Rey.
En la provincia de Málaga, a solo tres kilómetros de Ronda, un cubo rojo, arquitectónico y monumental llama la atención desde la distancia. Imposible no fijarse en esa mole rodeada de olivos: tiene 28 metros de altura y 3.000 metros cuadrados. ¿Qué es y qué hace ahí esa construcción que parece surgir como de la nada?
Se trata de la última y descomunal obra de arte de uno de los grandes genios del diseño del siglo XXI. Una intervención en medio de una finca de más de 25 hectáreas que, más allá de satisfacer una necesidad estética es ante todo funcional. Y lo mejor es que guarda más de un secreto en su interior.
La primera almazara de autor del mundo
Bajo esa apariencia oxidada y gigantesca, se esconde una almazara de diseño. O mejor dicho: la primera almazara de autor del mundo. Es la primera vez que el mundo del aceite sigue el camino trazado por el del vino y las bodegas, siendo la icónica obra maestra de Frank Gehry en Marqués de Riscal el modelo a seguir.
Detrás de esta almazara también hay un nombre propio. El de un visionario, uno de los creadores de tendencias más influyentes del mundo, tanto que parece capaz de convertir en éxito todo lo que hacen. Y no es otro que Philippe Starck, creador de la nueva almazara de LA Organic.
El proyecto es en sí mismo fascinante, y no solo por el hecho de que al parisino le haya costado diez años levantarlo, en sentido literal. Sino por la grandiosidad física y la trascendencia espiritual que se esconde en su desarrollo.
Y es que, además de almazara, este lugar es un homenaje al aceite de oliva con reminiscencias al mundo del toro, como no podía ser de otro modo en la provincia en la que se encuentra una de las plazas más antiguas y monumentales del mundo: Ronda.
Así es LA Almazara de Philippe Starck por dentro
El interior de la almazara es inmenso, oscuro y dramático, tanto que uno parece empequeñecerse ante un espacio tan descomunal (porque así lo ha querido Starck). Está dividido en tres plantas, en las que hay sitio para el espacio de producción de aceite, un restaurante, un auditorio para eventos, una terraza suspendida con vistas a la sierra de Grazalema, una tienda, un museo del aceite y mucho simbolismo.
Posiblemente el elemento más llamativo desde la distancia sea el cuerno rojo que sobresale desde la cubierta exterior, pero no es el único: en uno de los laterales hay media aceituna gigante y, en el otro, un ojo muy picassiano. En el interior, es Ara Starck (hija del diseñador) quien firma una gran obra surrealista y muy alegórica, con reminiscencias a algunos de los lugares imprescindibles de Ronda: desde el Puente Nuevo, esa obra de la ingeniería que acapara todas las miradas en la ciudad, o incluso el río Tajo que lo cruza por debajo a su paso por la ciudad.
Visita guiada por Starck y cata degustación de AOVES ecológicos
Visitar la almazara es casi un viaje inmersivo por la cultura del aceite y como la dimensión emocional del proyecto es gigante, quién mejor que el propio Philippe Starck para contarla: lo hace en el audio número 12, relatando la inspiración y simbología que hay debajo de todo el diseño y construcción de LA Almazara. Y la visita concluye, cómo no, con una cata degustación de aceites ecológicos. Un lujo.
