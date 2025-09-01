La nueva obra de arte surrealista y monumental levantada en Ronda de la que todo el mundo habla

Posiblemente el elemento más llamativo desde la distancia sea el cuerno rojo que sobresale desde la cubierta exterior, pero no es el único: en uno de los laterales hay media aceituna gigante y, en el otro, un ojo muy picassiano. En el interior, es Ara Starck (hija del diseñador) quien firma una gran obra surrealista y muy alegórica, con reminiscencias a algunos de los lugares imprescindibles de Ronda: desde el Puente Nuevo, esa obra de la ingeniería que acapara todas las miradas en la ciudad, o incluso el río Tajo que lo cruza por debajo a su paso por la ciudad.