Nadie lo visita en noviembre, pero dicen que es "el bosque de las hadas": está repleto de setas, tiene hayas de troncos retorcidos como esculturas y niebla entre los árboles al amanecer
Un pequeño hayedo de Euskadi esconde árboles centenarios con formas imposibles y un paisaje otoñal que, cuando aparece la niebla, parece sacado de un cuento.
Meterte en Otzarreta en pleno otoño es lo más parecido a entrar en un sitio de estos que parece mentira que existan, y encima lo tenemos en España. Te va a atrapar el olor a tierra húmeda, la niebla baja colándose entre los troncos y esa alfombra de hojas crujiendo bajo las botas. No hace falta que te pongas muy místico para entender por qué la gente de la zona lleva años llamándolo "el bosque de las hadas": las fotos no le hacen justicia al ambiente que se respira aquí a primera hora de un día de noviembre.
Tampoco esperes una masa forestal infinita en la que perderte durante horas. Otzarreta es un rincón pequeño, encajado en el Parque Natural de Gorbeia entre Bizkaia y Álava, pero con una fuerza increíble. Por el medio cruza el arroyo Zubizabala y, si la semana ha venido húmeda, entre las hojas van apareciendo setas de todos los colores.
La huella de los carboneros: ¿por qué son así las hayas?
Lo primero que te va a llamar la atención nada más llegar es la forma tan rara que tienen los árboles. Verás que las hayas no crecen rectas buscando el sol como en casi cualquier otro bosque, sino que se abren en brazos gruesos que suben en vertical hacia el cielo, dibujando siluetas que parecen esculturas de piedra y madera.
Aunque lo normal es pensar que se debe a un capricho de la naturaleza, en realidad es el rastro de la gente que trabajaba aquí hace décadas. Durante generaciones, los carboneros de Gorbeia usaban estos montes para hacer carbón vegetal y, para no cargarse el árbol entero y seguir sacando madera año tras año, usaban la técnica del trasmocho: podaban las ramas a cierta altura y dejaban que el tronco volviera a brotar. Con el tiempo y el abandono de las brasas tradicionales, las ramas siguieron creciendo hacia arriba y dejaron este paisaje de árboles retorcidos que hoy vemos que parece tan mágico.
El paseo sigue el arroyo Zubizabala, que va cortando el hayedo en dos entre piedras cubiertas de verde y hojarasca. Noviembre es la época estrella para los aficionados a las setas en el norte, y por esta zona suelen salir bastantes si acompaña la lluvia. Eso sí, una cosa es verlas y otra meterlas en la cesta: aparte de que no conviene jugársela si no conoces bien la especie, al estar dentro de un parque natural hay que mirar bien los permisos y normas de recolección de la zona antes de llevarte nada a casa.
Para completar la mañana sin moverte mucho, a un paso tienes el humedal de Saldropo. Es una antigua turbera con pasarelas llanas y un paseo muy cómodo para ver aves y cambiar un poco de paisaje.
Si te pide el cuerpo algo más de caña y monte, el Parque Natural de Gorbeia tiene rutas más largas entre robles y prados hasta la famosa cruz de la cumbre, a casi 1.500 metros de altura. Aunque, la verdad sea dicha, para una escapada de desconexión, quedarse un rato en Otzarreta escuchando el agua y viendo caer las hojas ya justifica de sobra el viaje
Cómo planificar la visita a Otzarreta en otoño
Llegar no tiene pérdida. Subes en coche hacia el puerto de Barazar, en el municipio de Zeanuri, y sigues los desvíos hacia el área de Saldropo y Otzarreta. No dejes el coche estorbando en los caminos forestales, que en otoño se junta bastante gente los fines de semana. Otra cosa: si puedes madrugar, hazlo. Estar allí a primera hora te da la oportunidad de pillar la niebla antes de que levante el día, que es cuando el bosque está más bonito. El recorrido es corto y apto para cualquiera, pero llévate calzado que agarre bien porque el barro en esta época es fijo.
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