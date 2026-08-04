Las noches de agosto en las que España mira al cielo: los mejores lugares del país para ver las Perseidas son destinos certificados donde la Vía Láctea se ve a simple vista

Todo el mundo está hablando del eclipse solar total que gran parte del territorio peninsular español presenciará el próximo 12 de agosto. Es normal, pues no es algo que sucede a menudo; de hecho, el último eclipse solar total que se pudo ver en la península ibérica tuvo lugar hace más de 100 años, por lo que supone todo un acontecimiento. Pero este no es el único espectáculo que el universo nos ofrece este verano.

Una lluvia de meteoros / Istock / sripfoto

También durante el mes de agosto, aunque este suceso ocurre cada año, tendrá lugar la lluvia de meteoros conocida con el nombre de Perseidas, una de las estampas nocturnas más bonitas que podemos observar en todo el mundo (siempre con permiso de las auroras boreales). Llamadas también las Lágrimas de San Lorenzo – pues tienen lugar por los alrededores del 10 de agosto, cuando se celebra su santoral –, la lluvia de meteoros va asociada a la trayectoria del cometa Swift-Huttle y es visible desde todo el hemisferio norte durante las noches de verano.

Adriana Fernández

Lluvia de estrellas

Bautizada en referencia a la constelación de Perseo, de donde parecen provenir los meteoros, la lluvia de las Perseidas es uno de los eventos más esperados de cada verano, reuniendo a familiares y amigos en puntos claves para poder presenciar la belleza del cosmos en todo su esplendor. Aunque se pueden ver desde cualquier lugar, repartidos por el territorio español encontramos varios puntos considerados como Destinos Starlight, título que garantiza una perfecta observación del cielo nocturno.

Sierra de Gredos

El Parque Regional de Gredos, situado a unos 160 kilómetros al oeste de la ciudad de Madrid, es toda una joya para el astroturismo en la región de Ávila. Famoso por sus paisajes fantásticos, el parque recibió el certificado de Reserva Starlight en 2020. Con varios miradores astronómicos repartidos por el terreno, el cielo nocturno del parque cuenta con las condiciones perfectas para la observación astronómica, pues no hay casi contaminación lumínica y tiene un buen clima y una excelente transparencia atmosférica.

El Montsec

Ubicado en la provincia de Lleida, el Parc Astronòmic del Montsec sirve como una verdadera puerta al universo que nos envuelve. A unos 5 kilómetros de la localidad de Àger, y muy cerca de la frontera con Aragón, el parque está considerado como uno de los mejores lugares de todo el continente europeo para la observación astronómica. Además de poder observar las estrellas, el parque ofrece todo tipo de actividades y experiencias para aprender un poco más sobre el cosmos.

Tenerife

Si bien gran parte de la isla de Tenerife cuenta con lugares perfectos para poder observar con claridad el cielo nocturno, es en el Parque Nacional del Teide y sus vecindades donde hay una mayor concentración de ellos. El parque ofrece uno de los cielos más limpios y despejados del Atlántico norte, al cual se añaden las excelentes condiciones climatológicas y la estampa que la enorme silueta del volcán crean frente al cielo estrellado.

El cielo estrellado sobre el Teide / Istock / James Lupson

Sierra Morena

La Reserva y Destino Turístico Starlight más grande del mundo lo encontramos en la Sierra Morena andaluza; una certificación avalada por la UNESCO y que dentro de sus límites territoriales engloba 6 parques naturales. Con miradores astronómicos estratégicamente situados y acondicionados, contemplar el brillo de las estrellas del firmamento desde Sierra Morena es una de las experiencias más mágicas que existen.

Monfragüe

Reserva de la Biosfera de la UNESCO y destino habitual para los aficionados a la ornitología, el Parque Nacional del Monfragüe ofrece unos cielos nocturnos tan excelentes que incluso han llamado la atención de la NASA. Primer Destino Turístico Starlight de toda Extremadura, son varias las instalaciones que hay repartidas por el parque para una mejor observación del firmamento.

El cielo estrellado sobre las Islas Atlánticas de Galicia / Istock / Raul Arellano

Islas Atlánticas

Además de ser uno de los parques naturales más impresionantes del país, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas cuenta con unos cielos serenos y despejados que son ideales para la observación astronómica. Con la Vía Láctea como telón de fondo omnipresente, destacan por encima de todo las excursiones náuticas para vislumbrar las estrellas rodeado de las aguas del Atlántico, una aventura reminiscente de cuando los antiguos marinos y pescadores se guiaban con los astros.

Valle del Roncal

Perfectamente protegido de la contaminación lumínica, este enclave natural de los Pirineos navarros goza de un magnífico cielo nocturno, el cual cuenta con todas las cualidades para garantizar una buena observación astronómica. Repartidos por el valle y el territorio de Navarra se encuentran también alojamientos Starlight, en los que poder descansar y disfrutar del cielo nocturno.