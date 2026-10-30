Entre Nerja y Torrox se encuentra un pueblo mudéjar colgado a 300 metros de altura: casas blancas y callejones en uno de los pueblos más bonitos de España

Andalucía, la tierra del arte, la cultura, considerada la cuna del flamenco y la tierra con más de 3000 horas de sol al año. Aquí nacen los pueblos más bonitos junto a una herencia multicultural única en España. Entre Nerja, un municipio costero famoso por su playas y ser escenario de la famosa serie "Verano Azul" y Torrox, situado en la Axarquia, encontramos un pueblo mudéjar ganador del Primer Premio Nacional de Embellecimiento de España y el primer municipio de Málaga en entrar en la Red de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, hablamos de Frigiliana, conocido como tierra de luz y suelo fértil colgado a 300 metros de altura sobre la montaña.

Adriana Fernández

A 67 kilómetros de la ciudad de Málaga, este pequeño pueblo es conocido principalmente por su casco histórico de origen andalusí, su estética de pueblo blanco tradicional y por ser el único lugar en Europa que produce miel de caña de manera industrial. Si nos remontamos a varios siglos atrás, sabremos que fue el escenario de la gran Batalla del Peñón en el año 1569, una gran batalla de la sublevación de los moriscos frente a las tropas de Felipe II, un suceso histórico que se narra a través de 12 placas de cerámica vidriada repartidas por las calles del Barrio Alto.

Pueblo blanco de Frigiliana / Istock / Drazen Vukelic

Frigiliana: casas blancas y callejones perfectos para perderte

Visitar Frigiliana es como dar un viaje en el tiempo, cada calle, cada rincón y arquitectura te traslada y te ayudará a conocer su encanto e historia. Uno de sus barrios principales que debes visitar es el Barribarto, Barrio Alto Mudéjar, aquí el monumento está en el propio entramado urbano. Destacan calles icónicas como la Cuesta del Apero, el Callejón del Garral o la Calle Hernando del Darra.

Pueblo blanco de Frigiliana vista a la calle / Istock / xbrchx

Muy cerca está el Palacio de los Condes de Frigiliana, El Ingenio, un edificio renacentista del siglo XVI. Fue la casa solariega de los Manrique de Lara y hoy tienen la emblemática fábrica de miel de caña, aunque suele estar cerrado al público por motivos industriales. En la parte más alta del pueblo, las Ruinas de Castillo de Lizar es un monumento protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), a día de hoy solo quedan cimientos y restos de lienzos de la muralla destruida en 1569. Otras de las obras más famosas del pueblo son los Reales Pósitos de 1767, antiguos silos donde se almacenaba el grano en épocas de escasez máxima y el Torreón, situado en un antiguo pósito de hórreo del siglo XVIII, que a su vez da nombre a uno de los barrios más fotografiados de todo el pueblo.

Frigiliana / Istock / Pablo

Una gastronomía única de ingredientes serranos

Si por algo destaca la gastronomía de Frigiliana son por sus ingredientes serranos, herencia árabe-morisca y productos locales donde la miel de Caña y el aceite de oliva virgen extra de la Axarquía son los reyes indiscutibles. No podemos irnos del pueblo sin probar sus platos tradicionales como el Choto al ajillo, una carne de cabrito tierno guisada con una salsa densa a base de almendras, pan frito, ajos, vino de la zona y un toque de especias.

Las Migas de Frigiliana son otras de sus especialidades, elaboradas al estilo de la Axarquía, normalmente con harina de sémola de trigo. Se acompañan con una gran variedad de "engañifas" según la temporada: chorizo, morcilla, pimientos fritos, torreznos, o incluso opciones frescas como uvas, granadas o naranjas.