Ni de Navarra, ni de Betanzos: la tortilla de patatas es de la región más infravalorada de España (y tú no lo sabías)
Cuando pensabas que la única polémica era la de echar cebolla o no, llegan las teorías sobre su origen oficial.
Que la tortilla de patatas es un invento español, parece que nadie lo duda; lo dice su propio nombre, con apellido, y es así como se conoce incluso fuera del país. Sin embargo, cuando se trata de situar su origen en una u otra región española, las dudas y las teorías corren como la pólvora.
La patata llegó a Europa desde América en el siglo XVI; entró por Sevilla en 1580, pero no se incorporó de inmediato a la cocina de los españoles (al principio era una rareza apreciada solo en términos botánicos, no alimenticios). De hecho, para encontrarla dentro de una tortilla, hubo que esperar un poco más.
Una de las teorías más populares y extendidas es la que decía que la tortilla de patatas era un invento del norte de España. Primero se sitúa en el País Vasco, concretamente en Bilbao, atribuyendo su creación al general Tomás de Zumalacárregui durante las guerras Carlistas del siglo XIX: según esta leyenda histórica, el general inventó este plato en 1835 como una receta rápida, sencilla y nutritiva con la que alimentar a sus tropas en tiempos de penurias.
Aunque no es la única versión. Otra de las teorías dice que, en realidad, fue una ama de casa de Navarra quien tuvo la genial idea de batir huevos y echárselos a unas patatas pochadas. Era lo único que la pobre mujer tenía en casa el día que ese mismo general, Zumalacárregui, paró en su hogar para saciar su hambre. Al parecer, ese ‘revuelto’ le gustó tanto, que el general lo replicó más tarde entre sus tropas.
La primera mención de la tortilla de patatas
Pero hay datos que confirman que la invención de la tortilla es anterior. Hay una cita de 1767 en la que un tal Joseph Antonio Valcárcel menciona el uso popular de las patatas en España “en guisados y tortillas”. Lo mejor es que una investigación científica del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) ha sido capaz de situarla en un lugar concreto.
Al parecer, la tortilla de patatas se inventó en un pueblo de Extremadura en 1798, tal y como recoge el científico Javier López Linage en su libro ‘La patata en España’. López Linage confirma una referencia a la tortilla de patatas que la sitúa en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena durante el siglo XVIII: en su libro, el científico aporta datos concretos que hablan ya de la tortilla de patatas en 1798, en un texto donde se menciona a Joseph de Tena Godoy y al marqués de Robledo, dos hacendados ilustrados asentados en la comarca de La Serena, como sus inventores.
Al paredes, los ilustrados trataban de encontrar un plato barato que tuviera como base la patata. La primera idea fue hacer algo así como un pan de patata, pero en lugar de horneado, pasado por la sartén. La idea fue evolucionado, con la ayuda de las mujeres del pueblo (las verdaderas inventoras), hasta conseguir la tortilla tal y como la conocernos: con patata frita cortada, sin harina y con huevo batido.
El pueblo extremeño donde nace la tortilla de patatas
Y así es como este municipio de la provincia de Badajoz, en la comarca de las Vegas Altas, ha pasado a la historia como el verdadero origen de la tortilla de patatas. El hallazgo de los documentos fue tan impactante para el municipio, que desde 2013 se celebra la Feria de la Tortilla en Villanueva de La Serena. Si la hacen con cebolla o sin cebolla, lo dejamos para otra historia.
