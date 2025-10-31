Ni de Navarra, ni de Betanzos: la tortilla de patatas es de la región más infravalorada de España (y tú no lo sabías)

Al parecer, la tortilla de patatas se inventó en un pueblo de Extremadura en 1798, tal y como recoge el científico Javier López Linage en su libro ‘La patata en España’. López Linage confirma una referencia a la tortilla de patatas que la sitúa en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena durante el siglo XVIII: en su libro, el científico aporta datos concretos que hablan ya de la tortilla de patatas en 1798, en un texto donde se menciona a Joseph de Tena Godoy y al marqués de Robledo, dos hacendados ilustrados asentados en la comarca de La Serena, como sus inventores.