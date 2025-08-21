Navarra en 4 experiencias únicas: una forma de disfrutar el destino dejando un impacto positivo en sus habitantes

Al andar por el bosque, las huellas marcan el camino por el que hemos transitado. Avanzamos hacia nuevos territorios, despreocupados por el hecho de que otros seguirán nuestros pasos. Quizá seamos nosotros mismos los que volvamos a circular por el mismo sendero. Por ello es conveniente avanzar con la idea de que lo que haces hoy será beneficioso para tu yo del futuro. Sin duda, este es un aspecto muy a tener en cuenta al participar en las experiencias de Huella Positiva. Pero hay otro efecto, mucho más directo y mundano que también cobra relevancia. En 2005, el periodista estadounidense Richard Louv acuñó el término Trastorno por Déficit de Naturaleza (TDN) para referirse a los efectos perniciosos, tanto a nivel físico como mental, que surgen cuando las personas pasan poco tiempo en contacto directo con la naturaleza. No se trata de un diagnóstico médico, sino de un toque de atención sobre los efectos negativos de la desconexión con la naturaleza tan frecuente en la vida moderna. Este fenómeno es especialmente observable en los niños: problemas de atención, aumento del estrés, ansiedad e irritabilidad, obesidad y problemas de salud, dificultad para socializar y pérdida de empatía...