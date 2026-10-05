Nadie lo visita, pero dicen que es "el Yellowstone español": vulcanismo fósil, arrecifes de coral y un mar de calas volcánicas
Este rincón del sur de España esconde una riqueza geológica que pocos imaginarían y que puede compararse con uno de los parques naturales más espectaculares de Estados Unidos.
Casi 9.000 kilómetros cuadrados ocupa el Parque Nacional de Yellowstone entre los estados de Wyoming, Montana e Idaho, en Estados Unidos. La inspiración del hogar del famoso oso Yogui, fue el primer parque declarado del país en 1872. Espectaculares cañones, ríos alpinos, bosques exuberantes, aguas termales, géiseres y volcanes conforman este curioso lugar que encuentra a su hermano español en Almería, concretamente en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar.
Es un lugar protegido por la Unesco y, aunque su extensión es mucho menos que la de Yellowstone -352 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y 120,12 de área marina-, alberga un patrimonio geológico más que excepcional. Se encuentra en las Cordilleras Béticas y se trata de un paisaje que lleva formándose millones de años, gracias al choque entre las enormes placas de Europa y África. Así, se formaron valles y montañas sobre y bajo el mar.
El reflejo de millones de años de historia
En los albores de los tiempos, Cabo de Gata fue testigo de una eufórica actividad volcánica, lo que dejó formaciones rocosas muy especiales desde el punto de vista geológico y paisajístico. Aunque actualmente no hay una actividad tan intensa como la que pudiera haber entonces, sigue habiendo movimientos en el suelo que, a veces, provocan pequeños terremotos. De hecho, alberga el complejo volcánico más importante, extenso y mejor conservado de la península.
Se formaron hace entre 15 y 7,5 millones de años, durante el Mioceno Superior. Los primeros erupcionaron bajo el mar de Alborán, creando un archipiélago de islas y fondos someros. Las formaciones más destacadas son el arrecife de las Sirenas, la caldera de Majada Redonda, las coladas de lava de Mónsul, el cerro del Fraile, la Mesa Roldán o el cerro Negro. Para conocer más la historia volcánica, es aconsejable acercarse a la Casa de los Volcanes en Rodalquilar.
Pero este espacio no siempre fue así. Hace unos seis millones de años, el Mediterráneo ocupaba mucho más de lo que lo hace hoy. Perdió gran parte de su agua y dejó en este lugar enormes depósitos de sal que ahora no son más que un pequeño resquicio de lo que un día fue. Cuando el mar cubría una buena parte del Geoparque, también se dio lugar a arrecifes de coral y depósitos de arena y rocas en aguas poco profundas.
Playas entre volcanes
Otro punto destacado de Cabo de Gata es su costa. La playa de los Genoveses y la de Mónsul en San José, la de los Muertos en Carboneras o la de Salinas y la Fabriquilla en Cabo de Gata son algunas de las que más merece la pena conocer. Pasar un día relajándose en la arena o recorriendo el Geoparque es una de las mejores cosas que hacer en Almería. Y es que es una zona que está repleta de rutas de senderismo para diferentes niveles.
Una de las más recomendables es la que atraviesa de norte a sur la playa de los Genoveses. Es una excursión de 2,3 kilómetros que comienza en el cerro Ave María y finaliza en el Morrón de los Genoveses, pasando por lugares como un antiguo molino de viento restaurado. Cuando se alcanza la meta, es posible ampliar la ruta y subir al Morrón, de 74 metros de altitud, para contemplar una de las panorámicas más impresionantes sobre "el Yellowstone español".
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