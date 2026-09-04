Nadie la visita, pero dicen que es la "Suiza gallega": valles de un verde irreal, picos escarpados rodeados de niebla y vacas pastando en la frontera más desconocida de España
Los paisajes gallegos pueden recordar en ciertas cosas a los suizos, pero lo cierto es que no tienen nada que envidiarles.
Paisajes tan idílicos como los de Suiza son fáciles de idealizar, desde los majestuosos Alpes hasta las más de 70 cascadas del valle de Lauterbrunnen. Son lugares donde la belleza es mucho más que eso. El tiempo se detiene por completo para contemplar tanta vida y tanta naturaleza entre montañas y llanuras de un color verde intenso, ornamentadas con flores, pueblos tradicionales y lagos de aguas cristalinas.
Esta descripción bien podría trasladarse a algunas zonas de Galicia que son auténticas maravillas, como la Sierra del Xurés, un total de 30.000 hectáreas de bosques que conviven con un paisaje granítico de montaña, que pertenece a la provincia de Ourense. Aunque cruza hasta Portugal, convirtiéndose en el Parque Peneda-Gerés al otro lado de la frontera. Como los bosques no entienden de fronteras, son las tierras del Couto Mixto.
En aquellos lares, los habitantes de los pueblos de la zona elegían su nacionalidad en el día de su boda, pudiendo ser tanto españoles como portugueses. Sin duda, el mayor regalo era poder vivir rodeado de ese entorno. Aquí hay maravillas naturales como la cascada de A Fecha, aldeas encantadoras con un 20% de inclinación como Casolas o 'vacas cachenas' pastando en los prados, una especie con cuernos enormes pero de tamaño muy pequeño.
Desde la época romana
El trazado fronterizo lo delimita la raia seca, en lo alto de las sierras O Laboreiro, Queguas y Quinxo al norte; y Santa Eufemia, O Xurés y O Pisco, al sur. Se encuentran también monumentos megalíticos, leyendas de oro y el testimonio del paso de legionarios romanos por la Vía Nova, con algunos miliarios todavía en pie, que unían Braga y Astorga, capitales muy importantes en aquella época. El único paso natural entre los montes es la Portela do Home, hacia Portugal.
Algunas construcciones populares también aparecen en estas tierras, como molinos, colmenas amuralladas, cabañas de pastores, hórreos, hornos, caminos y cercados. Sus habitantes tenían una vida completamente distinta y ajena al resto de sendos países. Tanto es así, que en aldeas como O Couto Mixto gozaban de un estatuto de privilegios independiente tanto de España como de Portugal hasta bien entrado el siglo XIX, en el año 1868.
Antes de acceder al parque se puede conocer un poco el patrimonio histórico del entorno, partiendo por el Aquis Querquernnis, un yacimiento romano formado por un campamento y una mansión viaria a la orilla del embalse de As Conchas. En la misma zona destaca la iglesia prerrománica de Santa Comba de Bande, así como varios miradores y parajes y las dos capitales del parque: Lobios, con las aguas termales del río Caldo y restos romanos; y Entrimo, con su iglesia barroca.
Gran biodiversidad en todos sus rincones
Xurés cuenta con una gigantesca biodiversidad, debido a que es una zona de transición floral eurosiberiana en la parte atlántica y mediterránea. En sus cumbres hay vegetación de monte bajo; mientras que en las zonas del valle, se extienden robledales y otras especies. Un entorno en el que también conviven manadas de lobos, cabras monteses y el llamado poni gallego o garrano, que se encuentra en un programa de recuperación y reintroducción.
En cuanto a flora, se agrupan unas 117 especies endémicas, entre ellas, el lirio del Xurés, único de allí. Aunque el principal elemento natural es el río Limia, con cascadas, saltos y embalses que pueden recorrerse a remo. Es la unión de este con el parque de Peneda, conformando un único espacio protegido de carácter transfronterizo en Europa que goza de una importancia fundamental. Un lugar que poco tiene que envidiar a Suiza y que siempre tiene un rincón por explorar.
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