Nadie la visita, pero esta sierra española es la que tiene más lobos de toda Europa occidental: 65.000 hectáreas de monte donde se oye aullar al atardecer

No forma parte del escenario de una película: es un territorio donde los bosques, los montes y la escasa presencia humana dibujan uno de los paisajes más ligados a la vida del lobo ibérico. La baja densidad de población y la separación de los pequeños núcleos rurales también contribuyen a mantener amplias zonas de tranquilidad donde ciervos, corzos y jabalíes disfrutan de un ambiente de libertad. Dicen que cuando cae el sol, se oye el aullido de los lobos en el silencio de la ladera.

La Sierra de la Culebra, en Zamora / Istock / leopoldo parra barrios

Un paraíso para los animales en libertad

Es la Sierra de la Culebra, un espacio natural de cerca de 65.000 hectáreas que se ha convertido en uno de los enclaves más conocidos de España para la conservación de este animal. Entre robledales, pinares y extensiones de matorral, el Canis lupus signatus encuentra refugio, alimento y condiciones favorables para gozar de una vida de gran calidad. El territorio se extiende por el noroeste de la provincia de Zamora, entre las comarcas de Sanabria-Carballeda y Aliste-Tábara-Alba, y se asoma a la frontera con Portugal.

Sara Fernández García

La huella humana en su entorno es antigua. Hay arte rupestre de la Edad del Bronce, castros de la Edad del Hierro y restos de la calzada romana Vía XVII, y en los montes quedan corrales y chozos de piedra levantados para proteger el ganado de los lobos. En Tábara, a las puertas de la reserva, el monasterio de San Salvador tuvo un scriptorium donde se concluyó el Beato de Tábara. Su iglesia de Santa María, conserva la torre y es Bien de Interés Cultural desde 1931.

Una ruta por sus pueblos La sierra tiene una ruta en bicicleta de montaña, la Ruta de la Culebra, que enlaza varios pueblos, y una temporada de berrea del ciervo entre finales de septiembre y principios de octubre. La ruta permite enlazar Tábara, Villanueva de Valrojo, Villardeciervos, Riomanzanas y Peña Mira. Rihonor de Castilla comparte frontera con el portugués Río de Onor, Moveros es un centro alfarero tradicional y Villardeciervos es conocido por sus almendrados y aguardientes. La ruta continúa por Alcañices, con su Torre del Reloj, el castillo de Alba y la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave.

La Sierra de la Culebra, en Zamora / Wikimedia Commons

La mayor concentración de lobo ibérico de Europa occidental

El lobo ibérico es el emblema de la sierra. La Fundación Biodiversidad, vinculada al Ministerio, describe la zona como la población de mayor densidad de la Península y de la Unión Europea, y el portal de turismo de Castilla y León habla de una de las mayores densidades de Europa occidental. Este animal se distingue de otras poblaciones europeas por su aspecto y por algunas características físicas muy reconocibles. Su pelaje pardo grisáceo, las marcas oscuras de las patas delanteras y las manchas que presenta en el lomo y la cola permiten identificarlo.

Lobo ibérico en Zamora / Istock / Al Carrera

También tienen un tamaño más moderado que otras poblaciones. Los machos adultos pueden alcanzar entre 30 y 50 kilos, mientras que las hembras suelen ser algo más pequeñas. Su cabeza robusta, las orejas cortas y triangulares y los ojos de tonos dorados o ámbar completan una apariencia adaptada a la vida en libertad. Vive en grupos sociales organizados y suele evitar el contacto con las personas, por lo que observarlo en su hábitat natural requiere paciencia y, en muchos casos, la ayuda de especialistas.

De hecho, hay empresas de turismo de naturaleza que organizan esperas guiadas, normalmente al amanecer o al atardecer, desde un punto elevado, con prismáticos o telescopio. Está prohibido usar cebos, focos y hacer ruido.