Nadie lo visita, pero este pueblo de pizarra negra es uno de los más bonitos del mundo en otoño: una cascada de 100 metros, perfecto para recorrer a pie y el favorito de los mayores de 65 años

Cuatro tejedores de lienzos ordinarios, tres batanes y un molino harinero. Ese fue el inventario que Pascual Madoz anotó a mediados del siglo XIX en un pueblo de la sierra de Guadalajara de 246 habitantes y 60 casas, y basta leerlo despacio para imaginar cómo sonaba: los mazos de los batanes golpeando la lana, el agua empujando la muela del molino y los telares trabajando puertas adentro. Por entonces ni siquiera tenía el nombre completo. Se llamaba Valverde, a secas, y tuvo que esperar a la reforma del nomenclátor de 1916 para que el Estado le añadiera el apellido que hoy lo explica todo: el de los arroyos que bajan del monte y atraviesan sus calles.

Este pueblo de pizarra es uno de los más bonitos de Castilla-La Mancha. / Istock

Llegar todavía tiene algo de pequeña conquista. Son unas dos horas en coche desde Madrid, pero el último tramo se lo guardan las carreteras de montaña, hasta que a 1.255 metros aparece el caserío y, por encima de los tejados, el pico Ocejón levantándose hasta los 2.049 metros. Todo el término municipal queda dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de modo que aquí no hay un palmo de tierra que no sea paisaje protegido. En 2013 entró en Los Pueblos Más Bonitos de España, y lo hizo abriendo camino: ninguna otra localidad de Castilla-La Mancha lo había conseguido antes. Entramos en Valverde de los Arroyos, una joyita que ya deberías conocer de nuestro país.

Sara Fernández García

Pizarra, cuarcita y balcones de madera

Valverde forma parte de la ruta de los pueblos de la arquitectura negra, y no necesita cartel para anunciarse: se reconoce en cuanto asoma en la carretera. Los tejados y buena parte de las fachadas están hechos con lajas de pizarra, y los muros se levantan con cuarcita, una piedra que con el sol de la tarde se vuelve dorada y templa el negro del conjunto. Sus casas, además, son más altas de lo que es costumbre en la comarca, y esa planta de más les ha dado sitio para balcones y solanas de madera abiertos a la calle. En algunas siguen pegados a los muros los antiguos hornos de pan, testigos de cuando el pan se hacía en casa.

Pintorescas calles de piedra en Valverde de los Arroyos. / Istock

Las calles tienen cuesta, pero el pueblo es pequeño y se recorre andando en poco tiempo. Todo gravita hacia la Plaza Mayor, amplia y con una fuente en el centro, donde se reúnen el Ayuntamiento y la iglesia de San Ildefonso. Frente al templo sobrevive una vieja bolera y, detrás, como telón de fondo permanente, se levanta el Ocejón.

La iglesia que se ve hoy es la tercera que ocupa ese solar. Antes hubo una del siglo XVI y otra levantada en 1731, y la actual se empezó en 1854 y se inauguró el 7 de diciembre de 1858. Una inscripción de aquel primer año recuerda a quienes la hicieron posible, y entre los nombres aparecen dos hermanos franciscanos nacidos en Valverde que trabajaban como misioneros en Filipinas, a medio mundo de distancia de su sierra. Los retablos se perdieron en 1936 y, en la restauración de 2011, la cúpula se rehízo con ladrillo de estilo mudéjar. Su mayor tesoro es una cruz procesional de plata que el platero segoviano Diego Vallés labró a comienzos del siglo XVI.

Fuente de Valverde de los Arroyos / beamillon | Wikicommons

Un museo en la antigua escuela

La antigua escuela y la casa del maestro guardan hoy el Museo Etnográfico, y casi todo lo que se expone salió de las casas del pueblo: lo donaron los propios vecinos. Hay aperos de labranza, herramientas de oficios, enseres domésticos y útiles de la matanza, y varias salas dedicadas a los textiles, la danza y la miel. Abre los sábados y domingos de 12:30 a 14:30 y en el mismo edificio funciona el bar-restaurante La Tarihuela, así que la visita y la comida pueden ir seguidas.

La sala de textiles no está ahí por casualidad. Los batanes y los tejedores que anotó Madoz eran parte de una industria que mantuvo su peso en Valverde hasta mediados del siglo XX, y el museo es el mejor sitio para entender de qué vivía el pueblo antes del turismo.

Vista del pueblo de Valverde de los Arroyos. / Wikicommons

El camino de las Chorreras

El sendero CM5, el Camino de la Chorrera, es la excursión que casi todo el mundo hace al llegar. Según la ficha que publica Adel Sierra Norte, son 4 kilómetros de ida y vuelta, 110 metros de desnivel y una hora y cuarenta minutos de marcha efectiva, y lo califica como “adecuado para todos los públicos”. Sale de la era, hoy convertida en campo de deportes, y arranca llano entre huertos y nogales. Después entra en un robledal con brezo y algunos castaños, y en otoño ese tramo es un espectáculo de tonos ocre.

Al final, a 1.379 metros de altitud, están las Chorreras de Despeñalagua. El arroyo de la Pineda baja por la ladera del Ocejón en una serie de saltos encadenados que suman unos 120 metros. Junto al sendero corre una conducción que capta parte de esa agua y la lleva hasta el pueblo. El agua que se encuentre depende de cuándo se vaya: el caudal es mayor con el deshielo y en los meses de lluvia, mientras que al final de un verano seco la cascada puede quedar bastante mermada.

Chorreras de Despeñalagua. / Wikicommons

Para quien tenga piernas: el Ocejón

La subida al Ocejón sale de la misma era que el camino de las Chorreras. Por su perfil afilado, en la zona lo llaman el “Cervino manchego”. La ficha del sendero CM2 de Adel Sierra Norte habla de unos 12 kilómetros de ida y vuelta, unos 840 metros de desnivel y alrededor de cuatro horas de marcha efectiva.

Las dos rutas comparten el primer tramo y se separan en una bifurcación, donde la del Ocejón se toma a la derecha. Desde ahí sube por la ladera norte de la Loma de la Pineda, enlaza hacia los 1.800 metros con el sendero que llega desde Majaelrayo y acaba con un tramo empinado y pedregoso hasta el Ocejoncillo, a unos cien metros de la cumbre. En el último repecho, unas grandes losas de pizarra hacen de escalera natural. Pero el regalo se ve cuando llega arriba: se ven el valle occidental y el macizo de Ayllón.

Majaelrayo, Guadalajara. / Istock

Los otros pueblos negros

Valverde es una buena base para conocer el resto de la arquitectura negra. Majaelrayo, Campillo de Ranas y Campillejo forman parte de la misma ruta. Umbralejo, a unos nueve kilómetros, se abandonó en los años setenta y se restauró después como pueblo-escuela, donde grupos de escolares aprenden oficios como la apicultura, la cestería o la forja.

En la misma sierra, el Hayedo de Tejera Negra, en Cantalojas, es uno de los hayedos que la UNESCO incluyó en 2017 en la lista del Patrimonio Mundial como ampliación de los bosques primarios de hayas de los Cárpatos y otras regiones de Europa. En otoño sus hojas se vuelven ocres y rojizas, y el acceso se limita. Para llegar en coche al inicio de la Senda de Carretas, de 6 kilómetros por el corazón del hayedo, hay que reservar plaza de aparcamiento por internet.