Nadie la visita, pero dicen que es “la Petra de España”: una colosal cantera excavada a mano durante siglos, con galerías monumentales y arcos gigantescos

Petra, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno , ubicada en Jordania desde el siglo VII, atrae a viajeros de todo el mundo por su bella arquitectura tallada en piedra arenisca. En España tenemos la suerte de tener un símil andaluz que ha fascinado a múltiples personas, como Mario Vargas Llosa, que cuando la vio en 2008 afirmó: "Me siento en el corazón de Petra".

Coto de las Canteras / Istock

Para verlo solo hay que llegar hasta Osuna (Sevilla), que siempre merece una visita, pero si te sales un poco del centro, hay un lugar que te va a sorprender porque es lo último que esperas encontrar por aquí. Es el Coto de las Canteras, una antigua explotación de piedra que fue creciendo durante siglos hasta dejar en la montaña enormes paredes, galerías y arcos.

Durante generaciones se extrajo de este lugar la piedra con la que se construyeron edificios de Osuna y de otros puntos de la comarca. Donde antes trabajaban los canteros queda ahora un espacio visitable y unos relieves contemporáneos que han añadido todavía más espectacularidad a esta cantera que cuenta con galerías excavadas en la roca y un espacio interior que parece más propio de un antiguo santuario que de una cantera.

Una cantera excavada durante siglos

El origen del Coto de las Canteras se remonta a época turdetana (uno de los pueblos prerromanos más avanzados de la Península Ibérica de hace más de 2.000 años) y su explotación continuó durante el periodo romano y los siglos posteriores. De aquí tomaron la piedra para construir murallas, teatros y calzadas de la antigua ciudad de Urso, que hoy es Osuna.

La materia prima era la conocida piedra de Osuna, una calcarenita de color amarillento que aparece en numerosos edificios de la localidad. Te recomendamos recorrer primero el casco histórico y después acercarte hasta el Coto para comprobar de dónde salió buena parte de ese material.

Coto de las Canteras / Istock

La cantera continuó utilizándose hasta bien entrado el siglo XX y dejó de explotarse en la década de 1960. Después, permaneció durante años en un segundo plano, hasta que comenzó su recuperación como espacio visitable.

En el interior queda una superficie excavada de alrededor de 1.400 metros cuadrados, con paredes de gran altura y diferentes espacios comunicados entre sí. La roca conserva las marcas de su antigua función y permite ver cómo se fue arrancando la piedra de la montaña.

No hay que confundir, además, todo lo que se observa allí con restos arqueológicos. Pese a su antigüedad, casi todas las obras son del año 2004 y fueron esculpidas por Francisco Valdivia Gómez, quien se inspiró en el antiguo arte íbero. Algunas de las más destacables son la estatua en el prótomo íbero de carnero de la ciudad o 'El guardián del Coto Las Canteras', el león más representativo.

Detalle de El Coto Las Canteras en la Petra andaluza / Istock / Wirestock

El lugar también ha tenido otros usos a lo largo del tiempo. Las condiciones del interior de la cantera, protegida de las temperaturas extremas del exterior, hicieron posible utilizar algunos de sus espacios para almacenar productos y desarrollar diferentes actividades.

Si te acercas, puedes recorrer y conocer el interior de la cantera en tu visia. El paseo te permite observar de cerca las paredes excavadas, las antiguas zonas de extracción y los elementos escultóricos incorporados durante su recuperación.

Conoce esta maravilla de ciudad española, a la que llaman "La Petra Andaluza" / Istock / Carlos Sanchez Pereyra

Lo más impresionante es el retablo de 1,25 metros de profundidad, 8,5 de ancho y casi 13 de alto, considerado uno de los más antiguos y grandes del país. Está inspirado en un extracto del libro Fortaleza íbera en Osuna de Arthut Engel y Pierre Paris, y en él se puede apreciar el simbolismo en torno a la gratificación de recoger los frutos sembrados. El retablo y el resto del recinto pueden visitarse pagando una entrada de 4 euros (gratis para los menores de 10 años) o 6 euros para una visita guiada.