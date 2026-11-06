Nadie la visita en noviembre, pero dicen que es "la capital europea de las grullas": la mayor laguna salada de la Península y decenas de miles de aves en cada atardecer
Llegan de noche, en bandos que se cuentan por miles, y se marchan antes de que salga el sol. Cada otoño, una laguna salada a casi mil metros de altitud se convierte en su gran parada camino del sur.
Alejandro Ángel, educador ambiental de la reserva natural de la Laguna de Gallocanta, recuerda bien una noche de noviembre de 2023. "La noche del 22 vinieron un montón de bandos de migración, pero el 23 por la mañana se fueron", contó después. Aquella semana, el censo pasó de 39.000 grullas. A la mañana siguiente, como cada día, los grupos de treinta a setenta aves levantaron el vuelo antes del amanecer para buscar grano y bellotas en los campos de alrededor, algunos a decenas de kilómetros, y volvieron a la laguna al caer la tarde.
Ese ir y venir se presenta entre las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca, en Aragón, y es lo que atrae cada otoño a visitantes de media España a una meseta entre las provincias de Zaragoza y Teruel.
Un mar de sal a mil metros
Lo primero que sorprende de Gallocanta es encontrar tanta agua en mitad de una meseta, casi a mil metros de altitud. Ningún río sale de ella. El agua que llega con las lluvias se queda en el fondo de la cuenca y se evapora poco a poco, y con los años ha ido dejando la sal que hace de Gallocanta el mayor humedal salino de la península ibérica. Cuando está llena, mide unos siete kilómetros y medio de largo por dos y medio de ancho, y su entorno se reparte entre seis municipios: Bello, Berrueco, Las Cuerlas, Gallocanta, Santed y Tornos.
Es, eso sí, una laguna caprichosa. Su profundidad media ronda el medio metro, y depende tanto del cielo que en la gran sequía de finales de los sesenta llegó a desaparecer, dejando a la vista una costra blanca de sal. Por aquí se han visto más de 220 especies de aves, y desde mediados de los noventa figura entre los humedales de importancia internacional del convenio Ramsar.
El otoño de las grullas
De todas esas aves, las que han hecho famosa a la laguna son las grullas. Las primeras aparecen a mediados de octubre, después de un largo viaje desde el norte de Europa, y durante semanas no paran de llegar. Muchas siguen hacia el sur, otras se quedan a pasar lo más crudo del invierno y, en cuanto llega febrero, empiezan a volver a casa. Es en ese viaje de regreso cuando Gallocanta ha vivido sus días más multitudinarios, con más de 114.000 grullas contadas en un solo día de febrero de 2011.
En otoño las cifras son menores, pero el espectáculo es diario. El año pasado se contaron más de 19.000 en una sola jornada de noviembre. Al amanecer, los bandos salen de la laguna hacia los campos de cereal y los encinares, y al atardecer regresan para pasar la noche en el agua.
Cómo verlas
La forma más sencilla de empezar es el centro de interpretación de la reserva, en la carretera entre Bello y Tornos. De allí salen las rutas guiadas gratuitas "De ruta con las grullas", que este año se celebran los fines de semana y festivos desde el 24 de octubre hasta principios de diciembre, con dos pases diarios, a las 10.30 y a las 15.30. Las acompaña un educador ambiental y hay que reservar en la web de la Red Natural de Aragón.
Para ver las salidas y llegadas por cuenta propia, alrededor de la laguna hay varios puntos de observación: los observatorios de La Ermita, Los Ojos y Tornos, y la torre de La Reguera, en Las Cuerlas. También se pueden reservar escondites para fotografía, cuya temporada 2026-2027 abrió el 1 de septiembre. Conviene llevar prismáticos, ropa de abrigo y paciencia, y no acercarse a las aves, que se espantan con facilidad.
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