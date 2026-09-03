Nadie la visita, pero dicen que es "la Muralla China de España": una espectacular barrera fortificada de roca natural afilada que protege una ermita románica

El mundo está repleto de lugares tan impresionantes que nos cuesta imaginar cómo se creó. Sucede con las pirámides de Egipto y también con la Gran Muralla China. Pero luego hay milagros naturales, formaciones que solo podrían ser obra de algún dios griego caprichoso -o simplemente de la fuerza de la naturaleza-. De las aguas del embalse de Canelles, en Huesca, nace una maravilla geológica alucinante en la que el ser humano no ha tomado partido.

Es uno de los paisajes más espectaculares de España. / Istock

La llaman "la Muralla China de España" por su parecido a simple vista, pero realmente se conoce como la Muralla de Finestres o las Roques de la Vila. Se trata de una formación de roca caliza que se creó en el periodo Cretácico, hace unos cien millones de años, y que hoy separa la vertiente aragonesa de la catalana de la sierra de Montsec. Se ubica a los pies del Pirineo, entre las provincias de Huesca y Lleida, y aunque parezca no tener explicación, la tiene.

Adriana Fernández

Surgió como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas, que provocó que la tierra 'se elevara' en forma vertical. Sin embargo, la erosión durante millones de años también ha tenido parte de culpa, terminando de esculpir sendos estratos y otorgando la apariencia de paredes lisas paralelas que vemos ahora. Su longitud total es de 840 metros y en sus partes más altas puede superar los 20 metros, por donde se cuela el agua del embalse.

La muralla de Finestres que separa Huesca de Lleida / Istock / estivillml

Un pueblo con tres ermitas abandonadas

Donde comienza la muralla es también donde se ubica el pueblo abandonado de Finestres, que estuvo poblado hasta 1960 que se creó el embalse. Como otras tantas poblaciones españoles, el agua la condenó. Lo que se puede ver actualmente son solo las ruinas de aquel territorio fronterizo. Todavía se puede pasear por sus calles y descubrir que una de las casas, la Cas Coix, continúa habitada. Aunque lo que más destacan son sus tres ermitas.

Las ruinas de la ermita de Santa María en Finestres / Istock / santirf

Una está dentro del pueblo, la de Santa María, construida en el siglo XVIII; y la otra a unos 350 metros del antiguo Finestres, la de San Marcos. Esta última está abierta al público y, desde ella, se contemplan unas de las vistas más impresionantes de la muralla. Desde ahí también se aprecia la ermita abandonada de San Vicente, que parece estar protegida por los muros de piedra y que se levantó sobre lo que un día fue el Castillo de Finestres.

La ermita abandonada de San Vicente en Finestres / Istock / estivillml

Para llegar hasta ella, hay que tomar el camino señalizado que parte desde el pueblo y atravesar buena parte de la muralla. Descenderemos toda la colina entre las dos crestas hasta cruzar el embalse y ascenderemos para toparnos con la ermita. Es de estilo románico y se cree que se construyó entre los siglos XI y XII, sobre los restos de un castillo musulmán. Además, se empleó parte de la pared rocosa para completarla. Aunque solo está en pie la bóveda.

Los restos de la ermita sobre la muralla de Finestres / Istock / Alberto Gonzalez

Un destino de aventuras

Esta es la ruta más popular, pero no la única. Tiene apenas un kilómetro de extensión y no se tarda en completar más de media hora. También se puede hacer un recorrido en kayak por el embalse, que es el pantano más grande de la cuenca del Ebro. Es una experiencia única para dar un paseo muy especial por Canelles y apreciar la muralla China española desde diferentes ángulos. El precio suele estar en torno a los 45 euros con un guía durante cuatro horas.

La vista de la muralla de Finestres desde el embalse de Canelles / Istock / estivillml

Otra idea para conocer la zona es tomar el coche hasta la localidad de Montañana, otro pueblo abandonado a 30 kilómetros de Finestres que está declarado Bien de Interés Cultural. De lo que fue hasta la década de 1980 se pueden contemplar aún las calles empedradas, el espectacular puente romano y la maravillosa iglesia románica. Es un entorno que, pese a estar abandonado, conserva toda su magia intacta, y eso es algo muy complicado.