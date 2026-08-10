Nadie las visita, pero las llaman "las Maldivas manchegas": 15 lagunas turquesas encadenadas por cascadas en mitad de la meseta
En medio de La Mancha, entre Ciudad Real y Albacete, se esconde uno de los humedales más impresionantes de toda Europa.
En mitad del océano Índico se encuentra el paraíso tropical de las islas Maldivas. Villas exclusivas que flotan sobre el agua, playas de arena blanca, atolones coralinos de aguas turquesas... Si bien es atrevido comparar cualquier otro lugar del mundo con este edén, las Lagunas de Ruidera podrían acercarse en lo que a La Mancha se refiere: de aguas transparentes, profundas y que cambian de color según el entorno que las rodean.
El periodista y escritor Víctor de la Serna escribió en su libro 'Por tierras de La Mancha' (1959) que "es uno de los lugares más bellos, silenciosos y extraños de España". Además, descubrió que "según el color del travertino manchego sea dorado o gris o azulado y verdoso, la laguna parece un topacio o una perla o un zafiro o una esmeralda". De hecho, "tan transparente es el agua, que desde las alturas se puede ver el vientre nacarado de las carpas".
Lugar de inspiración para Cervantes
Fue también un paisaje que inspiró a Miguel de Cervantes para escribir el mejor libro de caballerías español, 'Don Quijote de la Mancha'. Imaginar la triste figura del hidalgo junto a su fiel corcel Rocinante y su escudero bonachón Sancho Panza recortada por el rojo atardecer de las llanuras manchegas es relativamente fácil con este paraje de fondo. Aunque al considerarse una zona de paso entre el centro peninsular y Andalucía, no recibió la relevancia justa.
El propio Cervantes describió el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera como un lugar que parece "creado como por encanto del mago Merlín". Se considera uno de los humedales más bonitos de Europa, con 15 lagunas repartidas en 25 kilómetros, desde los primeros manantiales de la Laguna Blanca hasta el embalse de Peñarroya, pasando por impresionantes y preciosas cascadas que caen por la roca caliza que conforma todo el entorno.
Un fenómeno único en Europa
Las lagunas están ubicadas en el valle del Alto Guadiana, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, conformando el humedal más excepcional de Castilla-La Mancha. Las lagunas altas corresponden al término municipal de Ossa de Montiel, en Albacete; y las bajas a Ruidera, en Ciudad Real. Lo más característico es que están dispuestas en cadena, unidas entre sí por arroyos, cascadas y flujos subterráneos, salvando un desnivel de 120 metros de altura.
Tan especiales son, que en toda Europa solo se pueden contemplar un fenómeno igual, de lagos superpuestos y encadenados, en el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia. Aunque las de Ruidera tienen la particularidad de que son el drenaje natural de una buena parte del acuífero subterráneo del Campo de Montiel. Una de sus cascadas más espectaculares es la que une las lagunas Lengua y Salvador, que sirve de zona de baño durante el verano.
A pie por las lagunas más famosas de La Mancha
Si se quiere recorrer a pie, lo más recomendable es comenzar en el Centro de Visitantes de Ruidera, donde es posible recabar toda la información necesaria para escoger el itinerario perfecto. Entre todas las rutas, destaca la ruta de la Laguna Blanca, de dificultad media y con 16 kilómetros de ida y vuelta. Es de las más curiosas porque conduce a la primera laguna, que cuenta con una morfología muy distinta a las demás.
También merece la pena la ruta del Castillo de Peñarroya, de 42 kilómetros de ida y vuelta y que pasa por rincones como la Cueva Morenilla, Coladilla y Cenagosa, dejando al lado la ribera del pantano de Peñarroya. Así como la senda del Castillo de Rochafrida, de 4,3 kilómetros y culminando en la ermita de San Pedro; la senda del Pie de Enmedio, conectada con la anterior; o la senda del Marquen Izquierdo, de 2,8 que bordea las lagunas del Rey y la Colgada.
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