Reims coronó a los reyes de Francia, Notre Dame marcó el kilómetro cero de París y Chartres fijó el canon de la catedral gótica, y Colonia levanta su bosque de cristal sobre el río Rin. El gótico europeo ha sido una de las huellas de las grandes estructuras, buscando siempre rozar el cielo, y la cantidad de muro que eran capaces de convertir en ventana era una de las grandes bases en esta arquitectura impresionante. Pero nadie se esperaba qeu enesa competición europea entrase un nombre español con el mayor conjunto de vidrieras del país.

Cada uno de sus ventanales suma 12 metros de altura, ocho de diámetro en el caso de los rosetones, pero a cambio sus paredes son un cuadro, un juego de colores vivo que brilla con el paso de la luz y se refleja en una de las catedrales más impesionantes de España. Apenas hay piedra a la vista counado se alza la mirada y esa fragilidad casi le cuesta "la vida", que se mantiene, hoy si, herguida desde el siglo XIII. Es la catedral de Santa María de Regla, la 'Pulchra Leonina', en León.

Adriana Fernández

Doce metros de cristal por ventanal

En total son 1.765 metros cuadrados de mosaicos que cuelgan de sus muros, repartidos en 737 vidrieras: tres rosetones, 31 ventanales y 48 espacios menores. Las de las capillas de la girola, pintadas entre 1270 y 1277, forman el conjunto más antiguo que se conserva en España, obra de artistas formados en el gótico francés, según las actas del congreso de la Universidad de León de 2004. Pero ¿dónde mirar primero? La girola, por la mañana, cuando el sol entra por el este. Y una pieza que buscar: la vidriera N-XII, "La Cacería", de las más antiguas y de las que mejor salieron de la última restauración -sumada a un plan de 11 millones de euros que acaba de arrancar para salvar lo que falta-. Solo hace falta plantarse en el crucero y girarse para entender por qué hay color donde hubiera tendría que haber sido piedra.

Catedral de León / Istock

Su construcción contó con tres fases: una primera, con la construcción formal, en 1205. Un segundo impulso en 1255 bajo el obispado de Martín Fernández y con el apoyo del rey Alfonso X el Sabio, y la conclusión fundamental en 1302, con la estructura principal del templo comfinalizada en un tiempo récord para la época. En 1302, el obispo Gonzalo Osorio dio por terminada la catedral y abrió sus puertas formalmente al culto.

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El maestro Enrique firmó la traza. Había trabajado en Burgos y conocía el gótico de la Isla de Francia. En el caso de León tomó como modelo la planta de Reims y llevó al límite su principio: cuanta menos pared, más luz. Pero su ambición tuvo un precio, la piedra era mala y la cimentación floja, y a mediados del XIX todos esperaban el derrumbe, que ciertamente hubiese llegado de no ser por la intervención del reconocimiento nacional, declarada primer Monumento Nacional de España, y restaurada, ahora sí, durante décadas. Los rosetones norte y sur reparados en 1897 por el taller de Juan Bautista Lázaro son herencia de aquel rescate.

Catedral de León / Istock

El taller de la catedral

En la calle Dámaso Merino espera la mesa de operaciones de las vidirieras de la catedral, ocupada en este oficio hace más de 20 años, desde 2005. Mediante el proyecto El Sueño de la Luz se restauran dos ventanales al año pagados con la taquilla, y en julio del 2024, por ejemplo, se terminó toda la nave central. Aún así queda trabajo, unos 600 metros cuadrados sin restaurar y un plan recién firmado de 11 millones de euros, acordado entre Junta y Cabildo en diciembre de 2025, con una primera fase de 5,5 en los cruceros. Pero entre vidriera y vidriera hay más: el coro, la Virgen Blanca, la urna de plata de San Froilán, el claustro y por supuesto, el museo.

Es importante recordar que, actualmente, el rosetón del norte pasa al taller, por lo que quien visite la catedral deberá contar con andamios.

Antes de ir, apunta A las 17:30 de cualquier martes, de octubre a abril, se abre la única franja gratis de la semana, hora y media hasta las 19:00. El resto del horario de invierno va de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, con entrada general de 8 euros, 7 para jubilados y grupos, y menores de 12 gratis.

Catedral de León / Istock

A unos pasos quedan la Real Colegiata de San Isidoro, con su Panteón Real cubierto de frescos románicos, y la Casa Botines de Gaudí. Para comer, cecina y morcilla de León, y dos estrellas Michelin de la guía 2026: Pablo, pegado a la catedral, y Cocinandos, junto a San Marcos.