Nadie lo visita, pero dicen que es "el Kioto de España": un templo budista entre castaños centenarios para la meditación en silencio

Son más de 1.600 templos budistas los que guarda Kioto desde hace siglos, además de cientos de santuarios sinoístas. De esta forma, la ciudad nipona se considera la urbe con más templos budistas de todo el mundo, muchos de ellos, además, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A Europa tardó más en llegar esta religión, pero cuando lo hizo, surgieron lugares como este en España, que alberga el templo budista más importante de Europa.

Siddhartha Gautama, conocido como Buda, fundó lo que hoy conocemos como budismo entre los siglos VI y IV a. C. en India. Nació como una revolución frente al sistema de castas y los rituales védicos fundamentados en sacrificios que regían el país. Ya en el siglo XIX, exploradores y eruditos occidentales comenzaron a estudiar esta rama y, algo más tarde, comienza a cobrar importancia fuera de Asia, fundándose el Dag Shang Kagyu o Templo de Panillo.

Redacción Viajar

Budismo tibetano en los Prepirineos

En las montañas del Prepirineo de Huesca se esconde este lugar dedicado a la enseñanza, el estudio y la práctica del budismo tibetano de diferentes escuelas. Se erigió en 1984, aunque el budismo en España comienza en la década de 1970. En aquel momento, un grupo de interesados en el tema viajaron hasta Francia para conocer algunos centros que ya existían y, a su regreso, empezaron a dar forma a la ideal del templo en el país, sin saber la importancia que tendría.

El Templo de Panillo en Huesca es el más importante de Europa / Istock / Joe Javivi

Escogieron Huesca por el precioso entorno natural, concretamente a unos pocos kilómetros del pueblo de Graus y al lado de la aldea de Panillo, en la comarca de la Ribagorza. Este tipo de edificios buscan encontrar la serenidad para la meditación, respetando de manera profunda la naturaleza, de ahí la decisión de ubicarlo en un entorno repleto de castaños centenarios y montañas que parecen querer rascar las nubes y que en ocasiones lo consiguen.

La comarca de la Ribagorza donde se ubica el templo / Istock / Los Planez

Todo el entorno es completamente idílico, un paraje natural de montaña repleto de paz y vegetación mediterránea y pirenaica. El recinto ocupa unas cien hectáreas de terreno en la ladera. Se respira calma en cada rincón, pues fue un lugar pensado para meditar, caminar despacio y conectar con la naturaleza. Algo que hace que recuerde perfectamente al Tíbet, donde tradicionalmente ha vivido el Dalái lama, el líder espiritual más importante del budismo tibetano.

Una visita al templo budista más importante de Europa

El Templo de Panillo se puede visitar de manera gratuita. La zona visitable incluye el templo, la gran estupa, los muros con los mantras o los molinillos de las plegarias. La gran estupa de las Múltiples Puertas Auspiciosas tiene los ojos de Buda mirando a los cuatro puntos cardinales en la parte alta, y en la baja, 108 molinillos de las plegarias que se hacen girar en el sentido de las agujas del reloj para que los mantras de su interior alejen al mal karma.

El interior del Templo de Panillo en los Prepirineos de Huesca / Wikicommons. horrapics

Si se realiza la visita con guía, uno se empapa aún más de la espiritualidad y el concepto de vida del budismo tibetano. Explica que en los inicios del templo no había agua corriente ni luz eléctrica, pero no fue ningún impedimento para que se asentara una comunidad en la Casa Jabonero, hoy albergue y comedor. Todo en el templo tiene un significado, incluso el orden de las banderillas: azul por el cielo, blanco por el agua, rojo por el fuego, verde por el aire y amarillo por la tierra.

El Templo de Panillo en Huesca / Istock / Javier Sanz Mairal

En el recinto privado se hacen retiros espirituales y no es posible entrar con intención de visitarlo. Ahí es posible hacer los retiros de tres años, tres meses y tres días necesarios para convertirse en lama, maestro espiritual o guía religioso del budismo tibetano. El Templo de Panillo es todo un referente en budismo europeo. Tanto, que lo llaman "el Kioto de España". Es una forma de acercarse al budismo sin salir de Europa y disfrutar de un entorno único al mismo tiempo.