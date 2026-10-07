Nadie lo visita, pero la llaman "la Islandia extremeña": es un misterio geológico, con el valle más estrecho de Europa y un volcán declarado Lugar de Interés Científico

Hay rincones de Extremadura que desprenden un encanto particular por todas sus aristas. Es la magia extremeña, que se funde con naturaleza virgen, tradición, leyendas y arquitectura medieval en sus pueblos. A simple vista, el lector pudiera cuestionar la cordura de una servidora al compararla con Islandia, el país de hielo y fuego donde encontrar maravillas naturales únicas. Pero cuando se observa más de cerca, aparecen resquicios que hacen transportarse al otro lugar.

"Si en todas las partes del mundo, los hombres son hijos de la tierra, en Las Hurdes la tierra es hija de los hombres", escribió Miguel de Unamuno al visitar esta comarca de Cáceres. Un pensamiento que se intensificó cuando conoció El Gasco, un caserío arropado por un paisaje de meandros entre montañas a 780 metros de altitud. Un lugar que, más allá de su indudable belleza, recuerda a Islandia también por su importante carga mística y sus leyendas.

Adriana Fernández

Casas de piedra y puertas a distinta altura

Para llegar a El Gasco hay que seguir la carretera comarcal desde Nuñomoral, a orillas del río Hurdano. Entonces aparecen las casas de piedra, que parecen suspendidas sobre un valle gigantesco que las protege. Dentro se siguen vendiendo miniaturas, artesanías y pipas. Bajo ellas, vestigios de la Edad de Bronce. Al ser un lugar prácticamente inaccesible, a mediados del siglo XIX se sabe que contaba con apenas 42 habitantes y 26 viviendas.

Las casas tradicionales de El Gasco, en Las Hurdes / Istock / LOT MARTIN

Todas las casas están construidas en piedra, material que abunda en la zona, y están unidas entre sí para ocupar menos espacio. Los tejados no tienen chimenea para aprovechar el humo como secante, los callejones muchas veces se pierden o terminan donde no deberían y las calles separan las viviendas más que servir como comunicación. Cada puerta tiene una altura diferente, porque se cuenta que dependía de la estatura del albañil que se encargaba de ellas.

En el Centro de Interpretación de la Casa Hurdana se puede apreciar cómo vivían los hurdanos -o jurdanos, como diría cualquier extremeño de bien-. En su interior se ha reproducido un hogar al completo, con sus habitaciones, su cocina, su bodega, sus cuadras e incluso los utensilios tradicionales de la comarca. Aquí son famosas las pipas o cachimbas de piedra volcánica para fumar, talladas a mano por un oficio del que ya pocos se ocupan.

El gran secreto de Las Hurdes

Uno de los grandes misterios geológicos de estas tierras es precisamente si la colina sobre la que se eleva El Gasco es fruto de un antiguo volcán o de un meteorito que cayó en algún momento de la historia. Sin embargo, lo llaman el Volcán de El Gasco. En 1950, un estudio aseguró que se trataba de esta formación; pero investigaciones posteriores lo pusieron en duda y plantearon que pudiera tratarse de un impacto de hace entre uno y dos millones de años.

El Volcán de El Gasco en el corazón de Las Hurdes / Istock / LOT MARTIN

Pero las indagaciones más recientes advierten de que ninguna de las dos afirmaciones es cierta: se cree que hubo un proceso de fusión parcial de las pizarras y cuarcitas que dieron lugar a un efecto de vitrificación, provocado por materiales como la madera quemada y minerales. Lo que sí se sabe con certeza es que la piedra pómez ayudó a crear un negocio local para el lavado y envejecimiento de los pantalones vaqueros y otros artículos.

El Chorru de la Meancera cerca de El Gasco / Istock / Daniel Santos

Para llegar al cráter, Lugar de Interés Científico, hay una ruta de alrededor de una hora. Pero aún hay más. En el entorno se imponen los meandros del Malvellido y el Chorru de la Meancera, un salto de agua de cien metros de altura dividido en escalones. El valle que forma el río Malvellido es, además, el más estrecho de Europa Occidental. De ahí que el paisaje sea, en cierta medida, claustrofóbico. Todo está escondido, oculto, y por eso resulta un paisaje tan mágico.