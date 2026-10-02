Nadie los visita, pero dicen que son "los fiordos gallegos": acantilados de 613 metros, los más altos de Europa continental, en un Geoparque de la Unesco lleno de rutas

Con más de 860 metros de altura Hornelen, en Noruega, se presentan como el acantilado marino más alta de Europa. Un espectáculo descomunal donde el mar ha hecho de estos paredones un rompeolas digno de las mejores leyendas, como reuniones de brujas, reyes vikingos o hitos de la navegación.

Seguido muy de cerca, Dinamarca hace competencia con el Cabo de Enniberg, en las Islas Feore y sus 750 metros. Pero la sorpresa llega en el tercer puesto, compitiendo con los gigantes del norte de Europa. Los acantilados de Vixía Herbeira, entre los municipios coruñeses de Cedeira y Cariño, constituyen uno de los abismos litorales más impresionantes del planeta.

Mirador VIXIA da Herbeira cerca del cabo Ortegal en la costa norte de Galicia, Ortigueira / Istock / Carsten Behme, Cologne, Germany

Con sus 613 metros sobre el nivel del mar, son el punto más elevado de la Europa continental, con una caída a plomo con pendientes de hasta el 80% directamente sobre el Océano Atlántico y la transición al Mar Cantábrico, que le han valido el sobrenombre de “los fiordos gallegos”.

Sara Fernández García

Los fiordos gallegos

No son fiordos como tal, puesto que su forma no se debe a la erosión glaciar, pero es precisamente por esto que sorprende su fisionomía: el corte frente al mar es absoluto. Declarados por la Unesco como Patrimonio Mundial, los acantilados forman parte del Xeoparque Cabo Ortegal, declarados además Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

El origen de los paredones se remonta a hace entre 400 y 1.160 millones de años, formados por la colisión de dos supercontinentes, y cuentan con la singularidad de ser uno de los pocos lugares del planeta donde afloran a la superficie rocas del manto terrestre (peridotitas, eclogitas y granulitas) que habitualmente se encuentran a decenas de kilómetros de profundidad.

Hermoso paisaje costero en el faro del Cabo Ortegal en la región de Galicia / Istock

Flora, Fauna y Paisaje

No es extraño encontrarse caballos salvajes y vacas puestas en libertad pastando frente al abismo, y sobre ellas, halcones peregrinos, cormoranes y gaviotas, buscando entre la poca vegetación que aflora a semejantes alturas.

Desde allí, la imagen es perfecta, panorámica y limpia, y no es extraño observar la fauna marina que asoma 600 metros más abajo: delfines, ballenas y calderones diminutos desde las allá arriba.

San Andrés de Teixido / Istock

Pero antes de disfrutar de las vistas es importante pensar en cómo llegar hasta ellas. Nosotros te pronponemos tres rutas:

El Camiño Vello de San Andrés

De entre 10 y 15 kilómetros, y determinado de dificultad media-alta, es la romería tradicional. Parte desde Cedeira o el Cruceiro do Treito hasta el santuario, bordeando acantilados y campos de amontonamiento de piedras, hasta alcanzar la cima.

Ruta dos Xeosítios da Capelada

Con 12 kilómetros de distancia y una dificultad media, este itinerario geológico recorre las minas de pirofilita, las peridotitas y los miradores que integran el geoparque.

Ruta de Herbeira a Santo André

Es la menos exigente, por su corta distancia. 6 kilómetros de dificultad media desde el punto más alto de los acantilados hasta la aldea de Teixido, a través de cortados marítimos.

Los pueblos indispensables

En tu paso por la zona no olvides visitar estos pueblos indispensables.

En San Andrés de Teixido, a donde se dice "Vai de morto o que non foi de vivo" (Irás muerto si no vas cuando estés vivo), encontrarás un pequeño pueblo en un repliegue del acantilado, gótico, marinero y con paredes encaladas, famoso por su misticismo y las propiedades de sus plantas. Entre las leyendas más conocidas, se dice que aquel que no peregrina en vida se reencarna en reptil, insecto o animal pequeño para completar la romería. Asimismo, se habla de la Herba de Enamorar, para problemas amorosos, o los Sanandreses, amuletos artesanales.

Playas de Cedeira, Galicia / Wikicommons / Aliciaeuc

El otro indispensable es Cedeira, el municipio principal al que pertenece la vertiente sur de los acantilados, una villa marinera de origen medieval fortificada para resistir ataques corsarios. Su patrimonio incluye el Castelo da Conceición, de 1747, para proteger la ría de los ataques de la marina británica, o el casco vello, una red de callejuelas con casas tradicionales marineras y galerías acristaladas.