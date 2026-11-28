Si vas a Córdoba y ya conoces la Mezquita o la judería de la capital, te animamos a bajar media hora hacia el sur hasta Lucena. Los grandes monumentos andaluces son incomparables, pero aquí no te vas a encontrar esas colas típicas de los iconos turísticos y sí una historia igual de potente que muchos viajeros pasan por alto: en plena Edad Media, cuando se llamaba Eliossana, fue uno de los centros judíos más importantes de toda la península, tanto que la conocían como "la Perla de Sefarad".

Lucena / Istock / nito100

Lo más curioso es que gran parte de esa memoria salió a la luz por pura casualidad hace apenas 20 años, cuando unas máquinas estaban excavando para hacer una carretera. Ahora puedes plantarte allí mismo a verlo con tus propios ojos y aprovechar el viaje para entrar en el castillo donde encerraron al último rey de Granada y hacer una ruta en coche por los pueblos blancos que rodean la comarca.

Una necrópolis judía con 346 tumbas descubierta durante unas obras

Como te contábamos, la gran sorpresa de Lucena apareció por azar en 2006. Mientras se realizaban trabajos en la parte sur del municipio, las máquinas dieron con un antiguo cementerio hebreo que llevaba siglos enterrado. Las excavaciones posteriores lograron documentar nada menos que 346 tumbas fechadas entre los siglos X y XI, además de una lápida con inscripciones en hebreo que confirmó la identidad del yacimiento.

Antiguo cementerio judío en Lucena, Córdoba / Istock / MENDIFOTO

Si vas esperando un monumento recargado y muy llamativo, no lo vas a encontrar, pero eso es precisamente lo mejor de este lugar. Aquí puedes ver la realidad de cómo enterraban a sus muertos los habitantes de la vieja Eliossana. Para conocerlo bien de verdad, te recomendamos reservar cita previa y hacer la visita guiada, ya que las explicaciones ayudan muchísimo a entender el peso real que tuvo aquella comunidad en la península.

El castillo donde estuvo preso Boabdil y las joyas del casco antiguo

De vuelta al centro urbano, el protagonista absoluto es el castillo del Moral. Esta fortaleza medieval, cuya silueta marca su característica Torre del Moral, hoy es la sede del Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad, pero guarda un episodio histórico muy importante, y es que aquí estuvo encerrado Boabdil (el último sultán del reino nazarí de Granada) en 1483 tras ser capturado en la batalla de Martín González, lo que supuso un golpe clave en el tramo final de este reino y fue quien entregó Granada a los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492.

Torre octogonal y murallas del Castillo de El Moral en Lucena / Istock / t

A pocos minutos andando desde el castillo te topas con otras dos paradas obligatorias. Una es la iglesia de San Mateo, levantada entre los siglos XV y XVI mezclando gótico y renacimiento, cuya capilla del Sagrario es una auténtica joya del barroco cordobés. La otra es el palacio de los Condes de Santa Ana, una casona señorial del siglo XVIII que muestra el lado más acomodado de la Lucena moderna.

La fachada de la iglesia parroquial de San Mateo en Lucena / Istock / t

Una ruta en coche por los pueblos blancos de la Subbética

Lo mejor de plantar base en Lucena es que estás rodeado por los paisajes de sierra y olivares de la Subbética cordobesa, perfectos para alargar la escapada un par de días sin hacer muchos kilómetros. A un paso tienes Zuheros, un pueblo blanco encaramado bajo un castillo sobre un risco vertical donde además puedes bajar a explorar la Cueva de los Murciélagos.

Cueva de murciélagos en el bonito pueblo de Zuheros en Córdoba, España. / Istock / max8xam

Si sigues rodando por la comarca, creemos que merece muchísimo la pena acercarse a Priego de Córdoba para perderse por las callejuelas llenas de macetas del barrio de la Villa antes de descubrir sus iglesias barrocas. Y un poco más al sur te espera Iznájar, levantado sobre un peñón rodeado por las aguas de su enorme embalse, con miradores tranquilos desde los que despedir el viaje mirando el mar de olivos.