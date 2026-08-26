Nadie la visita, pero dicen que es “el Mar Muerto de España”: una laguna salada declarada Reserva Natural, rodeada de joyas barrocas y un Bien de Interés Cultural medieval

Existe un Mar Muerto blanco entre Zaragoza y Teruel que se extiende sobre los 1.000 metros de altura en el corazón del Sistema Ibérico, una cuenca declarada Reserva Natural Dirigida y uno de los paisajes menos conocidos del interior.

Laguna Gallocanta / Asociación de Turismo Rural de la Comarca de Teruel

Entre las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca, formando parte de los términos municipales de Santed, Gallocanta, Berrueco, Las Cuerlas, Tornos y Bello, esta cuenca de carácter endorreico –es decir, sin salida al mar-, no fluye a ninguna parte por lo que sus aguas esperan drenarse solo por evaporación, generando un nuevo ecosistema de humedales y salinas.

Sara Fernández García

La Laguna de Gallocanta y sus 1.924 hectáreas de superficie, sumadas a otras 4.553 de zona periférica de protección, está declarada actualmente como sitio Ramsar, es decir, de Importancia Internacional, pero su importancia se extiende hasta la fauna y flora que la rodea, siendo Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Natura 2000.

Laguna de Gallocanta / Wikicommons / Marek Slusarczyk

La favorita de ornitólogos y naturalistas

Siempre fluctuando en función de la época en que se encuentre, la Laguna de Gallocanta contrasta sobre el paisaje dorado de campos de cereal como una mancha cobriza, delimitada en sus bordes por la palidez salina y un fuerte azul en el centro del agua que aún permanece, llegando a ser bautizada por entidades como RTVE como “el Mar Muerto español”.

RECUERDA Entre las recomendaciones de la Asociación de Turismo Rural de la Comarca de Teruel se recomienda no salirse de los itinerarios propuestos para no molestar a las aves invernantes o la nidación durante la primavera; y desaconseja el baño en la laguna, dado que “las playas de limos pueden atrapar al bañista en el fango e impedirle la salida”.

Gallocanta es además el mayor punto de concentración de grullas comunes de la Península Ibérica, con picos migratorios en otoño e invierno de más de 60.000 ejemplares, una curiosidad que, sin embargo, no exime a otras muchas aves, como el tarro blanco, la focha común, la cigüeñuela o diversas rapaces, a ocupar este mismo hábitat.

Laguna de Gallocanta / ©2026 Turismo de Aragón

Las distancias desde las ciudades colindantes varían entre hora y media desde Zaragoza, en dirección Teruel hasta Romanos y, de ahí hasta Daroca, donde encontrarás la llegada a Gallocanta; o una hora desde Teruel, apenas 90 kilómetros hasta Calamocha, Tornos y la laguna. En ambos casos, en coche.

Los puntos clave de cara a ingresar en el espacio son el Centro de Interpretación de la Reserva Natural, una perfecta primera parada para informarse previo a la entrada; y el Centro de Visitantes, en la propia localidad de Gallocanta, en la orilla norte de la Reserva. Allí, además de un punto de información, encontrarás el Museo de las Grullas con acceso directo a los observatorios principales, como el de La Reguera.

Rutas y patrimonio en Gallocanta

Ruta Perimetral

Esta primera opción rodea la laguna a lo largo de unos 30 km, conectando los pueblos del entorno, así como visitando los principales puntos de observación, como el Cañizar o la Ermita de la Virgen del Buen Acuerdo. Se recomienda hacer en bicicleta o coche, dada la distancia.

Sendero al Observatorio de La Reguera

En este caso hablamos de una alternativa mucho más asequible y accesible, un paseo por la localidad que nombra la laguna y, sin duda, uno de los mejores puntos de avistamiento de fauna.

Asimismo, y en lo que respecta a la localidad, no olvides pasar por estos puntos de referencia:

Iglesia de San Pedro Apóstol, Gallocanta / Wikicommons / Juan Carlos Lorente

En la parte alta del casco urbano, la Iglesia de San Pedro Apóstol, de barroco clasicista, cuenta con tres naves en mampostería con esquinas reforzadas en sillería y un interior de altares barrocos. Datada en el siglo XVII, está incluida en el Censo del Patrimonio Cultural Aragonés (Sipca).

Ermita de Nuestra Señora del Buen Acuerdo, Gallocanta / Wikicommons / Jaiem Pardos

Mencionada anteriormente, la Ermita de Nuestra Señora del Buen Acuerdo, en un promontorio estratégico, levanta una torre cuadrada y esocnde en su interior un pequeño retablo barroco ejecutado en el siglo XVII. Perteneciente al románico tardío, está, de nuevo, catalogada dentro del Sipca.

Castillo de Berrueco / Wikicommons / Diego Delso

Por último, las ruinas del Castillo de Berrueco conforman una fortificación triangular con los restos de tres torres defensivas. Una estructura bajomedieval defensiva datada en el siglo XIII, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).