Nadie lo visita, pero dicen que es el 'Jurassic Park' español: es uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa, guarda helechos de hace millones de años y un monasterio de más de 1.000 años

La carretera sale de Pontedeume, a unos 40 kilómetros de A Coruña, y enseguida se mete en un valle cada vez más cerrado. A un lado corre el río, en el coto de pesca de Ombre, y al otro los robles y los castaños empiezan a juntar sus copas sobre el asfalto. En el fondo de este valle llueve entre 1.400 y más de 1.900 litros por metro cuadrado al año, y esa humedad ha permitido que sobrevivan helechos y musgos de otra época de la Tierra. Son reliquias del Terciario, la era que siguió a la extinción de los dinosaurios, cuando buena parte de Europa estaba cubierta de bosques subtropicales. El río es el Eume, y el bosque, las Fragas do Eume.

Redacción Viajar

Un bosque que se quedó en el Terciario

En gallego, una fraga es un bosque espeso, cerrado y húmedo. La del Eume ocupa algo más de 9.100 hectáreas entre Pontedeume, Cabanas, A Capela, Monfero y As Pontes, es parque natural desde 1997 y Turismo de Galicia la considera uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa.

Río Eume. / Istock

El primer alto está en el refugio de pescadores de Cal Grande, donde empiezan las rutas a pie y donde el puente colgante sobre el Eume ha vuelto a abrirse tras unos dos años de obras. En verano y en Semana Santa, el paso de vehículos más allá está restringido y un autobús lleva a los visitantes hacia el monasterio.

Bajo los árboles se entiende por qué el bosque es diferente. Manda el roble, acompañado de castaños, abedules, alisos, fresnos y algún tejo, y entre ellos crecen el laurel, el acebo y el madroño. En las laderas que miran al sur aparece el alcornoque, que en Galicia llega aquí a su límite norte. Pero lo que llama la atención está más abajo, pegado a las rocas: más de 20 especies de helechos y unas 200 de líquenes cubren troncos y piedras. Por el río se mueve el mirlo acuático, que bucea contra la corriente, y en los regatos vive la rana patilarga, que solo existe en la península ibérica. El parque suma 103 especies de aves y 41 de mamíferos.

Parque Nacional Fragas do Eume. / Istock

El monasterio entre dos ríos

Tras varios kilómetros junto al Eume, el camino llega a un peñasco que el río y su afluente, el Sesín, rodean casi por completo. Entre los árboles asoma un campanario. Es el monasterio de San Xoán de Caaveiro, y para llegar a él hay que subir unos 15 minutos por una cuesta empinada.

Monasterio de Caaveiro situado en Las Fragas do Eume / Istock / MONICA VILA FERREIROS

La tradición atribuye su fundación a San Rosendo, que en el año 934 habría reunido allí a una comunidad de monjes benedictinos. En el siglo XII pasó a los canónigos agustinos, y entre 1220 y 1259 vivió su época de mayor poder, con más de quince parroquias bajo su control. Hoy se conservan la iglesia románica del siglo XII, con un ábside semicircular mucho mayor que su nave, la casa de la comunidad, las cocinas y una torre barroca del siglo XVIII. La pendiente obligó a levantar muros muy altos y estancias por debajo del nivel de la iglesia.

El río Eume a su paso por el Parque Natural de las Fragas do Eume / Istock / MONICA VILA FERREIROS

Tras la desamortización, el monasterio cayó en el abandono. Pío García Espinosa intentó restaurarlo en 1896, pero no lo consiguió, y fue la Diputación de A Coruña, su actual propietaria, la que lo recuperó y lo abrió al público. La entrada es gratuita e incluye una visita guiada de unos 45 minutos.

Pozas, molinos y cascadas

A los pies de Caaveiro, el puente de Santa Cristina cruza el río y da paso a otros caminos. Muy cerca, el regato de Sesín forma pozas y fuentes cubiertas de musgo, y a unos 300 metros del monasterio quedan las ruinas del molino de Sesín. Por allí pasa el Camiño da Ventureira, una ruta circular de unos 6 kilómetros que vuelve con vistas al monasterio.

Puente en el Parque Natural de Fragas Do Eume. / Istock

Las cascadas están en la otra punta del parque, por el lado de A Capela. La ruta de A Pasada Vella, de 4,5 kilómetros, baja hasta el embalse del Eume y al túnel de la antigua central hidroeléctrica de la Ventureira, donde el agua cae en pequeñas cascadas entre la maquinaria abandonada. En invierno, con el río crecido, el aliviadero de la presa se convierte en otra cascada. Para llegar a esta zona, la Diputación ha construido un aparcamiento en As Neves con una lanzadera eléctrica hasta el Camiño da Ventureira.

En el extremo oriental, junto a la otra entrada al parque, espera el segundo monasterio de las Fragas, el de Santa María de Monfero, con una fachada barroca que alterna bandas de granito y pizarra.