Nadie habla de ella, pero esta ciudad extremeña es la más romana de España: suma más de 15 monumentos desde el siglo I, está declarada Patrimonio de la Humanidad, y fue la provincia más occidental del Imperio Romano

Tarragona fue una de las capitales más importantes de Hispania, y su conjunto monumental incluye un anfiteatro impresionante, una maravilla de la arquitectura antigua situada a orillas del Mediterráneo.

Itálica, primera ciudad romana fundada en la península / Istock / Eduardo Estellez

Y luego está Santiponce, la ciudad española conocida en tiempos del imperio como Itálica, ya que fue la primera ciudad romana fundada en la península y, para más importancia aún, fue cuna de los emperadores Trajano y Adriano.

Adriana Fernández

Sin embargo, es otra la ciudad que ostenta el privilegiado título de ser una de las ciudades romanas mejor conservadas de España, y no es otra que Mérida, como mucha gente ya habrá podido adivinar.

No hay duda de que es una de las ciudades romanas mejor conservadas de España / Istock

Es la Roma española, y está declarada Patrimonio de la Humanidad

Fundada en el año 25 a.C, y amurallada desde los orígenes, está considerada como un auténtico museo al aire libre, con un espectacular conjunto arquitectónico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que Mérida es el destino indiscutible por la variedad, la extensión y el excelente estado de conservación de sus ruinas romanas. Tanto es así que se la conoce como la Roma española.

Mérida suma dentro de su centro histórico más de 15 monumentos fechados en el siglo I y uno de los más impactantes es el célebre Teatro Romano y Anfiteatro, que conservan su magnificencia y su grandeza originales.

Un Patrimonio de la Humanidad icónico. / Istock

Como sucedió con Roma, Mérida también fue fundada como un símbolo de poder y civilización, de ahí la riqueza arquitectónica con la que fue construida. Y su brillo (a pesar de la decadencia posterior del imperio y del paso de los siglos), no ha desaparecido.

Basta un paseo por la ciudad extremeña para comprobarlo, y recordar a la ciudad que surgió al amparo de las siete colinas en Roma, pero en una versión más pequeña y reducida.

Un teatro que, miles de años después, sigue en activo. / Istock

Qué ver en Mérida

Los edificios de espectáculos públicos fueron relevantes desde el principio de la ciudad, de ahí la existencia del Teatro y el Anfiteatro tan imponentes. Y no es solo su monumentalidad, su importancia radica en que se trata del monumento más importante de la antigua Augusta Emerita y uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura romana.

Su relevancia radica en que es el teatro romano mejor conservado de España y el más antiguo del mundo que aún mantiene su función original como escenario activo. A nivel arquitectónico, de todos sus elementos puede que el más llamativo sea su graderío original, así como su escenario o frente de escena, dividido en dos pisos y ricamente decorado con columnas y estatuas de dioses y emperadores.

Este puente de Mérida llegó a ser uno de los más largos del imperio / Istock / Marc Venema

Y lo más llamativo es que, además, se trata de un teatro en activo: cada año,acoge el prestigioso festival de Teatro Clásico de Mérida, el veterano de España, porque lleva en activo desde 1993.

Una vez superado el síndrome de Stendhal, imprescindible dar un paseo por Mérida para ir descubriendo el resto de monumentos de época romana: templos, termas, foro… y hasta el puente romano sobre el Guadiana, que ostenta el privilegio de ser uno de los más largos del imperio y que llegó a ser un importante nudo de comunicaciones en la época.