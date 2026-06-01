Nadie te lo ha contado antes, pero España tiene una isla con la mayor densidad de yacimientos prehistóricos del mundo: más de 1.500 enclaves arqueológicos, 280 monumentos seleccionados por la UNESCO y una cultura talayótica que es única

Expertos y arqueólogos no terminan de ponerse de acuerdo del todo en cuál es la isla con mayor densidad de yacimientos prehistóricos del mundo, porque todo depende de cuál sea el criterio específico para medirlo. Sin embargo, hay una clara candidata a alzarse con ese título, y está en España.

Es la isla con mayor densidad de yacimientos prehistóricos del mundo. / Istock

Se trata de Menorca, la isla balear que presume de registrar una de las mayores densidades del mundo en yacimientos arqueológicos prehistóricos en un territorio habitado. Y es que la isla, candidata a ser Patrimonio de la Unesco por la cultura talayótica, cuenta con alrededor de 1600 sitios arqueológicos catalogados en apenas 702 kilómetros cuadrados. Una cifra que la coloca, además, en el podio de las islas con la mayor densidad de sitios prehistóricos por superficie.

Adriana Fernández

Cerca de 1600 sitios arqueológicos documentados

Los 1586 yacimientos arqueológicos que hay registrados en la isla forman Menorca Talayótica, nombre bajo el que se engloba la excepcional cultura prehistórica de la isla entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Eso sitúa estas construcciones en alguna fecha entre el año 1600 a.C (momento en el que irrumpieron las construcciones ciclópeas) y el 123 a.C (fecha que coincide con el inicio de la romanización). Y lo que más destaca es su riqueza arqueológica y su exclusiva arquitectura ciclópea (o lo que es lo mismo: construida con grandes bloques de piedra).

Una riqueza arqueológica que gira en torno a su exclusiva arquitectura ciclópea. / Istock

Son estos restos arqueológicos los que han marcado y han caracterizado el patrimonio y el paisaje de la isla desde tiempos remotos. Porque Menorca existe mucho antes del descubrimiento de sus calas paradisíacas de aguas azul turquesa y sus playas de arena fina y dorada rodeadas de bosques de pinos.

Construcciones que son únicas en el mundo

El valor prehistórico de Menorca reside también en el hecho de que las construcciones que levantaron los antepasados talayóticos son exclusivas y únicas en el mundo: no se pueden ver en ningún otro lugar de la faz de la Tierra. Son las navetas funerarias, las casas circulares o los santuarios de taula.

Las construcciones talayóticas son únicas en el mundo. / Istock

“Estos monumentos, junto con los talayots, pueden observarse en todo su esplendor en el entorno original y aún hoy muestran su peculiar relación con el firmamento”, señalan fuentes oficiales de la Oficina de Turismo de Menorca.

Dónde se pueden ver estas construcciones prehistóricas

“La mayoría de los asentamientos talayóticos están situados en la mitad meridional de la isla y probablemente ocuparon el mismo espacio que los poblados preexistentes”, señalan desde el portal de Turismo de Menorca. y por supuesto no todos son iguales ni responden al mismo tipo de edificación.

No todos los yacimientos son visitables. / Istock

Son precisamente las diferencias de tamaño entre los asentamientos lo que permite dilucidar una distribución de poblados en el territorio insular, indicando una posible situación de dominación entre grandes poblados y otros menores que podrían girar en torno a ellos. Es el caso del poblado talayótico de Torre den Galmés, uno de los mayores asentamientos prehistóricos documentados hasta ahora en las Islas Baleares.

La pena es que no todos los asentamientos ni yacimientos prehistóricos de Menorca son visitables; de hecho algunos ni siquiera son accesibles. Pero algunos de ellos sí: la naveta de Tudons, la necrópolis de Calescoves, el poblado talayótico de Trepucó o las navetas de Rafal Rubí, entre más de 20, que son los que mejor representan y sintetizan la prehistoria insular, y el mejor resumen de lo que fue, y es, Menorca Talayótica. Un rico conjunto patrimonial (del total, unos 280 monumentos están ya protegidos por Unesco) que cada día está más cerca de ser declarado Patrimonio de la Humanidad.