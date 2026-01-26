Nadie lo conoce, pero es uno de los árboles más impresionantes de España: está en pleno centro de Sevilla y los turistas pasan de largo al verlo

Este árbol demuestra que es suficientemente impresionante para competir con otras maravillas sevillanas.

El árbol sevillano que es una maravilla natural.
El árbol sevillano que es una maravilla natural. / Istock / Paolo Gagliardi

En Sevilla todo parece competir por llamar la atención. Sus calles están a rebosar de iglesias, palacios, plazas monumentales y terrazas con mucha alegría. Por eso sorprende que, a dos pasos del casco histórico, exista un árbol gigantesco que casi nadie mira dos veces. Está ahí, ocupando medio espacio, echando raíces desde hace más de un siglo, mientras los turistas pasan de largo buscando otra foto típica. El Ficus macrophylla de la Plaza del Museo no tiene cartel ni colas. Y, aun así, es uno de los árboles más imponentes de España.

Redacción Viajar

Un gigante botánico llegado del otro lado del mundo

El protagonista de esta historia no es autóctono, aunque se siente más sevillano que Los del Río. El Ficus macrophylla (también conocido como higuera australiana) procede del este de Australia y empezó a plantarse en ciudades europeas a finales del siglo XIX, cuando la jardinería urbana buscaba especies exóticas capaces de dar sombra y carácter a las plazas. El ejemplar de la Plaza del Museo fue plantado en esa época, cuando nadie podía imaginar entonces el tamaño que alcanzaría.

Árbol antiguo en Sevilla.

Árbol antiguo en Sevilla.

 / Istock / borchee

Lo primero que llama la atención no es la altura, sino las raíces. El ficus ha ido desarrollando raíces aéreas que, con el paso de los años, han tocado el suelo y se han convertido en auténticos troncos secundarios. Caminas alrededor y tienes la sensación de estar dentro de una estructura viva, casi arquitectónica. La copa se extiende de forma descomunal y crea una sombra espesa, fresca incluso en los meses más duros del verano sevillano.

En un lugar especial...

Esta maravilla se encuentra justo enfrente del Museo de Bellas Artes de Sevilla, uno de los museos más importantes de España, instalado en el antiguo convento de la Merced. Miles de personas entran y salen cada semana sin reparar en que, fuera, hay un ser vivo que lleva más tiempo allí que muchos de los cuadros que se exponen dentro. El contraste es curioso, pues te encuentras arte consagrado en salas silenciosas y, a pocos metros, un monumento natural ignorado por la mayoría.

Raíces del gran árbol sevillano.

Raíces del gran árbol sevillano.

 / Istock / WHPics

Este árbol, sin duda, es un superviviente urbano. Mantener un ficus de estas dimensiones en pleno centro de una ciudad no es sencillo. Requiere cuidados constantes, podas controladas y vigilancia del sistema radicular para evitar daños en el pavimento. El Ayuntamiento de Sevilla lo considera un ejemplar singular del arbolado urbano y forma parte del patrimonio verde de la ciudad. Y es que, si se trasladara a un parque natural, seguiría llamando la atención.

Noticias relacionadas

Sevilla más allá de su capital: naturaleza, gastronomía y zonas rurales

Sevilla para principiantes: 7 rincones no muy conocidos que debes visitar

Descubrir Sevilla en 30 pasos

Sevilla tiene un árbol especial

Es cierto, y todo el mundo lo sabe, que Sevilla está tan llena de iconos que algunos pasan desapercibidos. Pero os recomiendo la de sentarse cinco minutos bajo su sombra para entender que este ficus es una parada obligatoria más en esta increíble ciudad. Y es que, en una ciudad donde todo parece competir por ser memorable, este árbol ha elegido la vía de crecer en silencio y convertirse, sin quererlo, en uno de los gigantes verdes más impresionantes de España.

Tags _
Escápate Cerca
Naturaleza
Sevilla

Síguele la pista

  • Lo último