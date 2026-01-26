Nadie lo conoce, pero es uno de los árboles más impresionantes de España: está en pleno centro de Sevilla y los turistas pasan de largo al verlo

Es cierto, y todo el mundo lo sabe, que Sevilla está tan llena de iconos que algunos pasan desapercibidos. Pero os recomiendo la de sentarse cinco minutos bajo su sombra para entender que este ficus es una parada obligatoria más en esta increíble ciudad. Y es que, en una ciudad donde todo parece competir por ser memorable, este árbol ha elegido la vía de crecer en silencio y convertirse, sin quererlo, en uno de los gigantes verdes más impresionantes de España.