Swing, Drive, Approach...
Nace el Circuito VIAJAR por los mejores resorts de golf de España: apúntate al Torneo Inaugural que se celebrará en Semana Santa
El torneo de golf inaugural de la revista VIAJAR que hará que ninguna experiencia vuelva a ser lo mismo.
Si eres amante del golf, la buena comida, las escapadas y el buen tiempo, tenemos una propuesta para esta Semana Santa que no vas a poder rechazar. De la mano de Summum Golf, especializados en ofrecer experiencias curadas y de alta gama, presentamos el primer torneo del Circuito VIAJAR de golf, un recorrido diseñado por Pepe Gancedo que repasa los mejores resorts golfísticos en España 2026. Una experiencia de competición, gastronomía y exclusividad en el corazón de la Costa Blanca de la que tú puedes formar parte.
Del 3 al 5 de abril, Alicante acoge el torneo en uno de los resorts más exclusivos para disfrutar del deporte: infinitas calles anchas con greenes espectaculares donde olvidarte del Driver sea cual sea tu hándicap; un extenso tapiz de rough entre hoyos donde dar una segunda oportunidad al golpe en uno de los considerados como mejores campos de España; y unas vistas espectaculares a la comarca de la Vega Baja del Río Segura. Hablamos de La Finca Golf Resort 5*, en la localidad alicantina de Algorfa.
Sigue la agenda del torneo
Hablamos de un campo de 18 hoyos, par 72, en el que no solo jugarás el torneo, también podrás disfrutar de un welcome pack, carpas con cortador de jamón, barra libre de combinados Royal Bliss, y una glamurosa cena de gala en el Hotel La Finca Golf Resort que finalizará con el sorteo de suculentos premios para sus participantes.
VIERNES 3 DE ABRIL
Desde el viernes a las 15:00 horas esperamos tu llegada. Una vez hecho el check-in, podrás participar en una ronda de entrenamiento opcional, o disfrutar de los muchos servicios que ofrecen las instalaciones, ya sea descansar en sus suites, relajarte en los circuitos de aguas y masaje o disfrutar de la tranquilidad de sus jardines y piscinas.
De cara al torneo del día siguiente, acércate al cóctel de bienvenida donde repasaremos el briefing de la competición, y aprovecha para reponer fuerzas con una cena libre en cualquiera de los restaurantes, de alta cocina y fusión.
SÁBADO 4 DE ABRIL
¡Ahora sí, empieza el torneo!
El evento, a lo largo de 18 hoyos, será en modalidad Stableford Individual, por lo que cada jugador competirá por su cuenta y sumará puntos en cada hoyo. Pero tranquilo, no estarás solo, ya que la competición estará acompañada de carpas summum con cortadores de jamón, para que solo tengas que pensar en el próximo golpe.
Asimismo, y de manera opcional, podrás participar en el divertido “Torneo put y approach Hoyo 19”, acompañado de una degustación de Royal Bliss y Coca Cola, donde se valorará el juego corto, centrado en la precisión en el green y los golpes de acercamiento.
Eso sí, a las 20:00 horas daremos por finalizado el torneo para dar paso a una espectacular cena de gala en la que celebrar la entrega de premios, y un gran sorteo de regalos.
Fechas, contacto y cómo participar
- En caso de ser una pareja de jugadores, el precio por jugador será de 425 euros, 850 euros en total, compartiendo habitación doble por dos noches en una suite junior que incluye desayuno buffet.
- De ser una pareja con un solo jugador, el precio se reducirá hasta los 725 euros por una habitación doble por dos noches en una suite junior que incluye desayuno buffet.
- Para aquellos jugadores que prefieran una habitación individual, en estas mismas condiciones, el precio se reduciría hasta los 575 euros; y si contases con alojamiento propio, el precio sería de 200 euros por participar en el torneo de golf y la cena de gala sábado.
La fecha de inscripción a la experiencia se cerrará el 27 marzo. Si estás interesado/a puedes apuntarte llamando al teléfono +34 696 410 617 o escribiendo al correo hola@summumgolf.com.
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