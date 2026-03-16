Nace el Circuito VIAJAR por los mejores resorts de golf de España: apúntate al Torneo Inaugural que se celebrará en Semana Santa

Si eres amante del golf, la buena comida, las escapadas y el buen tiempo, tenemos una propuesta para esta Semana Santa que no vas a poder rechazar. De la mano de Summum Golf, especializados en ofrecer experiencias curadas y de alta gama, presentamos el primer torneo del Circuito VIAJAR de golf, un recorrido diseñado por Pepe Gancedo que repasa los mejores resorts golfísticos en España 2026. Una experiencia de competición, gastronomía y exclusividad en el corazón de la Costa Blanca de la que tú puedes formar parte.