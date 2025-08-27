Música, verbenas y encierros a medianoche: así se viven las fiestas en un Pueblo Mágico de España
Procesiones, juegos, gastronomía y encierros bajo la luna llenan de vida las calles de este Bien de Interés Cultural en plena provincia de Jaén.
En el corazón de la provincia de Jaén, sobre un cerro que se alza más de mil metros entre los valles del Guadalquivir y el Guadalimar, se encuentra Iznatoraf, un pueblo blanco que guarda entre sus calles la esencia de la historia andaluza. Su patrimonio, declarado Bien de Interés Cultural, y su carácter acogedor hacen de él un destino especial todo el año, y justifica la razón por la cual es un Pueblo Mágico de España. Pero es en septiembre cuando el municipio se transforma y late con más fuerza que nunca, pues llegan las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz y a Nuestra Señora de la Fuensanta, el acontecimiento más esperado por vecinos y visitantes.
Una villa con siglos de historia
Pasear por Iznatoraf es recorrer un escenario que transporta al pasado. Sus calles empedradas y casas blancas adornadas con macetas narran siglos de vida, mientras rincones como la Puerta de la Virgen del Postigo, del siglo XIII, evocan el esplendor medieval del pueblo. Este acceso histórico es, además, protagonista de uno de los momentos más simbólicos de las fiestas: el inicio de los encierros.
La música que nunca falta
Si hay un sonido que acompaña cada instante festivo es el de la Banda de Música de Iznatoraf, fundada en el siglo XIX. Con más de doscientos años de historia, sigue siendo un pilar cultural y social. Sus notas marcan el ritmo de procesiones, encierros y verbenas, llenando de emoción cada rincón del municipio. La banda no solo interpreta música, sino que da identidad y continuidad a la celebración.
Cuando cae el sol, la fiesta se traslada a la plaza del pueblo. Allí, las noches de verbena se convierten en el punto de encuentro por excelencia. Vecinos y visitantes comparten baile, música en directo y puestos de comida hasta altas horas. La plaza, iluminada y bulliciosa, se transforma en el corazón de la diversión, manteniendo vivas las tradiciones de convivencia que dan sentido a la celebración.
Adrenalina bajo la luna
La joya más singular de las fiestas es, sin duda, el encierro nocturno de toros, una tradición con siglos de historia que convierte a Iznatoraf en el único municipio andaluz con permiso para mantener este rito. A partir de la una de la madrugada, los toros recorren las estrechas calles empedradas, entre luces y sombras, hasta llegar a la plaza de San Fernando.
El encierro comienza en la Puerta del Postigo, lo que añade un simbolismo especial: los animales parten desde un vestigio medieval para internarse en el casco histórico, mientras vecinos y visitantes observan desde rejas y balcones. El estrépito de los cuernos, el eco de los pasos en las piedras y la adrenalina de los corredores crean una atmósfera difícil de describir, que solo puede vivirse en Iznatoraf.
Fiestas para todos
Las celebraciones tampoco no se olvidan de los más pequeños. Juegos tradicionales, concursos, espectáculos y actividades infantiles llenan de risas las calles, haciendo que la fiesta sea un encuentro familiar en el que nadie queda fuera. Incluso se mantiene la curiosa tradición de elegir a los más guapos infantiles, un reconocimiento simbólico que rinde homenaje a la alegría y simpatía de los niños del pueblo.
Por su parte, la gastronomía local también es protagonista. Durante la semana festiva, bares y restaurantes ofrecen platos tradicionales elaborados con el mejor aceite de oliva virgen extra de la zona: gazpacho andaluz, ajo morcilla, picadillo, tapas variadas, churros con chocolate o dulces típicos como los buñuelos de viento y los roscos de vino. Una cocina que, como la propia fiesta, combina sabor, tradición y hospitalidad.
Una experiencia que deja huella
Las fiestas patronales de Iznatoraf son mucho más que un calendario de actos, son la expresión de un pueblo que se vuelca para mantener vivas sus tradiciones y compartirlas con quienes lo visitan. Entre la solemnidad de las procesiones, la emoción de los encierros nocturnos, la música de su histórica banda y el calor de las verbenas, septiembre se convierte en una oportunidad única para descubrir todo lo que esconde este Pueblo Mágico de España.
