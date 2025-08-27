Música, verbenas y encierros a medianoche: así se viven las fiestas en un Pueblo Mágico de España

En el corazón de la provincia de Jaén, sobre un cerro que se alza más de mil metros entre los valles del Guadalquivir y el Guadalimar, se encuentra Iznatoraf, un pueblo blanco que guarda entre sus calles la esencia de la historia andaluza. Su patrimonio, declarado Bien de Interés Cultural, y su carácter acogedor hacen de él un destino especial todo el año, y justifica la razón por la cual es un Pueblo Mágico de España. Pero es en septiembre cuando el municipio se transforma y late con más fuerza que nunca, pues llegan las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz y a Nuestra Señora de la Fuensanta, el acontecimiento más esperado por vecinos y visitantes.