Ni París ni Londres: el museo más revolucionario del siglo XX está en el País Vasco, y el arquitecto Philip Johnson lo comparó con una catedral: "Juro que no sé por qué, me emocionó tanto al final de dos días como cuando entré por primera vez"

En el norte de España se encuentra uno de los museos más famosos no solo del país, sino del mundo entero. No se debe tan solo a la maravillosa colección de obras de arte que expone en su interior (como podría ser el caso del Louvre en París o el Met en Nueva York), si no que la belleza y espectacularidad de su edificio juegan también un papel muy importante en su reconocimiento internacional.

El museo Guggenheim Bilbao es uno de los edificios más impresionantes del mundo / Istock / Lukas Bischoff

Después de inaugurar un primer museo en Nueva York en el año 1952, y un segundo en Venecia en 1980, la fundación artística Solomon R. Guggenheim -creada en 1937 para la promoción del arte moderno- abría en 1997 las puertas del Museo Guggenheim Bilbao.

Adriana Fernández

Una obra cumbre

Diseñado por el canadiense Frank O. Gehry, de quién en España también podemos visitar la Ciudad del Vino en Álava y el Pez dorado en el Paseo Marítimo de Barcelona, el Guggenheim de Bilbao es mundialmente conocido por su impresionante arquitectura. Situado junto al río Nervión, el museo está considerado una de las mejores obras de la arquitectura moderna.

El edificio ha sido aclamado como un “momento clave en la cultura de la arquitectura”, pues representó, según el crítico de arquitectura Paul Goldberger, “uno de esos extraños momentos en qué críticos, académicos, y el público general se pusieron de acuerdo en algo”. Y es que en 2010, la revista Vanity Fair publicó en un artículo los resultados de una encuesta que hicieron a más de 50 arquitectos, profesores y críticos acerca de cual era el edificio más importante construido desde 1980; para sorpresa de nadie, el más votado de todos fue el Museo Guggenheim Bilbao.

Tal es la magnificencia del edificio diseñado por Gehry que Philip Johnson, padrino de la arquitectura moderna, se deshizo en alabanzas hacia Gehry y su creación. Invitado a la inauguración del museo, Johnson dijo que “la arquitectura no trata de palabras. Se trata de lágrimas.” Aguantando el llanto, Johnson añadió que “tengo esta misma sensación en la Catedral de Chartres”. Al finalizar su discurso, Philip Johnson consagró a Gehry como “el mejor arquitecto que tenemos hoy”, y terminó declarando que la estructura “es el mayor edificio de nuestro tiempo”.

El Gugenheim de Bilbao es uno de los museos más célebres del mundo. / Istock

Los detalles del edificio

Construido con el objetivo de revitalizar la ciudad de Bilbao, la estructura del edificio llama la atención por su distintiva apariencia, compuesta por una disposición fragmentada de volúmenes independientes y no rectilíneos. Con sus placas de titanio que recuerdan a las escamas de un pez escurridizo, desde el río el edificio evoca la imagen de un barco atracado en el puerto.

Las características curvas de la fachada exterior se traducen al interior del edificio, en el que desde su inauguración se expone una importante colección de arte moderno y contemporáneo, con piezas realizadas por algunas de las más grandes figuras de la segunda mitad del siglo XX. Además de obras firmadas por artistas de la talla de Richard Serra y Mark Rothko, el museo alberga de manera frecuente exposiciones temporales, con piezas procedentes de la sede Guggenheim en Nueva York, así como de otros museos internacionales.