Ni el Prado, ni el Reina Sofía: el museo más impresionante de España tiene más de 1.500 obras de Salvador Dalí y está en Girona
Situado en la Figueras natal de Dalí, supone el objeto surrealista más grande del mundo.
Uno de nuestros artistas más internacionales, Salvador Dalí está considerado como uno de los mayores representantes del movimiento surrealista, además de representar una figura clave en la historia del arte. Autor de incontables obras, no solo pintó cuadros; a lo largo de su carrera, Dalí aplicó su enorme talento a la escultura, la fotografía, e incluso el cine, llegando a colaborar con artistas del calibre de Alfred Hitchcock.
Las pinturas de Dalí se exponen en museos de alrededor de todo el mundo, como el Met o el MoMA de Nueva York, o el Salvador Dalí Museum en San Petesburgo, en Florida, el cual alberga unas 1500 piezas del autor. Aquí en España, el Museo Reina Sofía de Madrid es uno de los que más obras del artista posee, pero es otro museo, también en España, el que reúne la mayor colección de obras de Dalí.
Un edificio único para un hombre único
En Figueres, ciudad natal de Salvador Dalí ubicada en la provincia de Girona, se encuentra el Teatro-Museo Dalí, un museo dedicado exclusivamente a la memoria de este gran artista. Concebido y diseñado por el propio Dalí, y ocupando el edificio del antiguo Teatro Municipal de Figueres, el museo fue inaugurado en 1974 y supone el el objeto surrealista más grande del mundo.
Situado en la plaza Gala y Salvador Dalí, el museo posee la mayor colección de obras del artista, compuesta por más de 1500 piezas que abrazan todo tipo de estilos y formatos, desde pintura, dibujo y grabados, hasta escultura, hologramas y fotografía. Durante los últimos años de vida del autor, y después de su muerte, el museo ha sumado nuevos espacios a su complejo arquitectónico, destacando las salas Dalí Joies o la Torre Galatea, fácilmente reconocible por su fachada, decorada con innumerables panes de crostons y coronada por enormes huevos.
Aparte de las obras de Dalí, el museo (gestionado por la Fundación Gala-Salvador Dalí) expone también varias obras de otros artistas, muy apreciados por Salvador Dalí, como son Mariano Fortuny, Gerrit Dou, William-Adolphe Bouguereau, o El Greco.
Vida y obra de Dalí
Aunque Dalí marcó notablemente la historia y memoria de Cataluña, es en la provincia de Girona, su tierra natal, donde tuvo un mayor impacto. Tal es así que, junto con el Teatro-Museo, hay otros dos lugares dedicados a su memoria que son muy dignos de visitar. El primero de ellos se encuentra en el pequeño pueblo de Portlligat, perteneciente al municipio de Cadaqués. A pie de playa, la Casa Salvador Dalí fue, durante más de cuarenta años, la residencia del pintor, empezando como una simple barraca de pescadores hasta convertirse en la excéntrica construcción que podemos visitar hoy. Coronada también por varios huevos gigantes, como la Torre Galatea, la casa permite vislumbrar como Dalí vivió hasta la muerte de Gala en 1982, año en que se trasladó al Castillo de Púbol.
Conocido también como el Castillo Gala Dalí, y abierto al público desde 1996, se trata de una fortificación gótico-renacentista del siglo XI, el cual Dalí dedicó a una sola persona: su esposa y musa Gala. Materializando todo su esfuerzo creativo, Dalí creó un lugar para el descanso y refugio de su mujer, quien pasaría largos veranos allí y donde, después de morir, sería enterrada.
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