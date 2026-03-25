Ni el Prado, ni el Reina Sofía: el museo más impresionante de España tiene más de 1.500 obras de Salvador Dalí y está en Girona

Aunque Dalí marcó notablemente la historia y memoria de Cataluña, es en la provincia de Girona, su tierra natal, donde tuvo un mayor impacto. Tal es así que, junto con el Teatro-Museo, hay otros dos lugares dedicados a su memoria que son muy dignos de visitar. El primero de ellos se encuentra en el pequeño pueblo de Portlligat, perteneciente al municipio de Cadaqués. A pie de playa, la Casa Salvador Dalí fue, durante más de cuarenta años, la residencia del pintor, empezando como una simple barraca de pescadores hasta convertirse en la excéntrica construcción que podemos visitar hoy. Coronada también por varios huevos gigantes, como la Torre Galatea, la casa permite vislumbrar como Dalí vivió hasta la muerte de Gala en 1982, año en que se trasladó al Castillo de Púbol.