La muralla olvidada de España: es más larga que la de Ávila y pasa desapercibida en una de las ciudades más importantes de Castilla

Antaño, las murallas servían para proteger a las ciudades de los ataques enemigos. De ahí que hoy existan tantos lugares rodeados de estas, al menos en parte, pues muchas han fenecido ante el paso del tiempo y las batallas en la zona. Son muchas las que gozan de gran fama en España como la de Tarragona, la de Lugo o, por supuesto, la de Ávila. Sin restarle mérito y reputación a todas ellas, hay otras ciudades cuya belleza sobrepasa los límites de la imaginación que también tienen la suerte de mantener sus murallas en pie y en muy buen estado de conservación.