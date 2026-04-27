La muralla moderna más grande de Europa está en España: tiene una superficie de 320.000 metros, se construyó en el siglo XVII y está en la ciudad donde nació el surrealismo
La fortificación militar moderna más grande del continente guarda tres siglos de conflictos y ocupa una superficie de 320.000 m².
En una ciudad inevitablemente asociada al universo de Salvador Dalí, existe otro gigante patrimonial que suele quedar en segundo plano, pero que sorprende por su escala y su historia. Se encuentra a escasos kilómetros del Mediterráneo y cuenta con los Pirineos recortando el horizonte. Durante siglos, esta ciudad catalana ha sido puerta de entrada y salida entre la península y Europa, un enclave estratégico que explica tanto su dinamismo comercial como su densa historia militar.
Para comprender su origen hay que remontarse al siglo XVII, cuando el mapa político europeo cambió tras el Tratado de los Pirineos. La nueva frontera entre Francia y España dejó al Empordà en una posición vulnerable, convertido en tierra de conflicto. No fue hasta casi un siglo después, en 1753, cuando se puso en marcha la construcción de esta imponente fortificación, impulsada bajo el reinado de Fernando VI, bajo la dirección de Juan Martín Zermeño.
Su función era clara: proteger la frontera y frenar posibles invasiones. Durante la Guerra Civil Española sufrió importantes daños, perdiendo parte de sus instalaciones originales. En esos años también tuvo un papel destacado como depósito de obras de arte y como escenario político: aquí pronunció su último discurso Juan Negrín antes del final del conflicto. El Castell de Sant Ferran es una muralla que trasciende fronteras por su magnitud.
La fortificación moderna más grande de Europa
Pese a las transformaciones y restauraciones posteriores, el conjunto mantiene intacta su esencia monumental. Caminar por sus baluartes, atravesar sus patios o asomarse a sus murallas permite imaginar la vida cotidiana de una fortaleza diseñada para resistir cualquier amenaza en su día. Además, sus dimensiones siguen siendo impactantes: con más de 32 hectáreas de superficie y un perímetro que supera los tres kilómetros, el castillo fue diseñado para albergar a unos 4.000 soldados, funcionando como una auténtica ciudad militar autosuficiente.
La catedral del agua: curiosidades
Uno de sus elementos más sorprendentes se encuentra bajo tierra. Las enormes cisternas, capaces de almacenar hasta nueve millones de litros de agua, forman un entramado subterráneo tan vasto que ha sido bautizado como “la catedral del agua”. Recorrer estos espacios (en algunos casos incluso en barca) permite entender la complejidad técnica de la fortaleza y su capacidad para resistir largos asedios.
No era solo una estructura defensiva, sino una auténtica ciudad militar autosuficiente, con hospital, iglesia, panadería y caballerizas capaces de acoger cientos de caballos. Tras décadas de usos diversos (desde cuartel hasta prisión), el castillo abrió finalmente al público en 1997. Actualmente el castillo está abierto al público con diferentes modalidades de visita que se adaptan a la magnitud del recinto. Desde recorridos por el interior hasta exploraciones de sus galerías subterráneas, cada itinerario revela una faceta distinta de este coloso arquitectónico.
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