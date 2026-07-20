La muralla mejor conservada de Europa está en España y mide más de 2 kilómetros: 88 torres, 9 puertas y un recinto militar del siglo XI en una ciudad Patrimonio de la Humanidad
Esta gran joya se esconde en una de las ciudades medievales más fascinantes de España: tierra natal de Santa Teresa de Jesús, templos fortaleza y gastronomía de raíz.
Rodeada por una imponente muralla medieval que ha desafiado el paso del tiempo, la capital abulense conserva un casco histórico donde cada calle, plaza e iglesia recuerda el papel que desempeñó en la historia de Castilla. No en vano, su recinto amurallado está considerado uno de los mejor conservados de Europa y ha convertido a la ciudad en uno de los grandes referentes del patrimonio histórico español. Pero más allá de sus muros, el viajero encuentra un conjunto urbano donde iglesias románicas, palacios nobles y una gastronomía de raíz castellana completan la experiencia.
Sus robustos lienzos de granito abrazan el casco antiguo formando un perímetro de más de dos kilómetros y medio, salpicado por decenas de torreones y varias puertas monumentales que durante siglos controlaron el acceso a la ciudad. Era una de las plazas fuertes de la Corona de Castilla, y a día de hoy uno de los principales atractivos para los amantes de la historia y aquellos que buscan en los pueblos la esencia medieval de antaño.
En el interior de la ciudad hay plazas porticadas, palacios señoriales e iglesias románicas que permiten disfrutar sin prisas. El Mercado Chico continúa siendo el corazón de la vida urbana, mientras que la plaza de Santa Teresa reúne buena parte del ambiente de la ciudad a los pies de una de sus figuras más universales. Y es que, la huella de Santa Teresa de Jesús sigue muy presente en Ávila. La mística y escritora nació aquí en el siglo XVI y su legado permanece vivo en conventos, iglesias y edificios históricos que forman parte de numerosas rutas culturales y religiosas.
Llévate un sabor dulce
La visita suele terminar con un dulce imprescindible: las tradicionales yemas de Santa Teresa, elaboradas con yema de huevo y azúcar, que desde hace décadas se han convertido en uno de los recuerdos más característicos de la ciudad.
La muralla mejor conservada de Europa: su historia y singulares características
La fortificación actual se levantó principalmente entre los siglos XI y XII tras la reconquista cristiana, pero las investigaciones arqueológicas han demostrado que parte de su trazado se remonta al siglo I d. C., cuando los romanos levantaron un primer recinto defensivo con un trazado muy similar al actual. Desde entonces, la fortificación ha permanecido siempre presente, adaptándose a las distintas etapas históricas sin perder su función de proteger la ciudad.
El conjunto impresiona tanto por sus dimensiones como por la calidad de su construcción. Levantada sobre un sólido basamento rocoso, la muralla está edificada con mampostería de granito rellena de piedra y mortero de cal. Su perímetro alcanza los 2.516 metros y encierra unas 33 hectáreas de casco histórico. A lo largo del recorrido se distribuyen 87 torreones semicirculares (originalmente fueron 88) y hasta 9 puertas que durante siglos regularon la entrada y salida de personas y mercancías.
Uno de los elementos más singulares del recinto es la integración de la catedral en la propia muralla. Su cabecera forma parte del sistema defensivo como si fuera una torre más, un ejemplo excepcional de cómo arquitectura militar y religiosa convivieron en una misma construcción. La muralla fue declarada Monumento Nacional en 1884, y finalmente, en 1985, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Hoy es posible recorrer buena parte de la muralla caminando sobre sus almenas. Los accesos principales se encuentran junto a la Puerta del Alcázar, la Casa de las Carnicerías y la Puerta del Puente. Audioguías en varios idiomas (incluida una versión infantil) completan una experiencia que conecta al visitante con dos mil años de historia.
Gastronomía de raíz
El célebre chuletón de ternera de Ávila ocupa un lugar destacado en las cartas de los asadores tradicionales, acompañado por recetas tan representativas como las judías del Barco de Ávila, las sopas castellanas o los distintos asados que forman parte de la cocina local. Dosis de historia y estómago lleno... ¿Dónde hay que firmar?
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