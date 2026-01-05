La muralla medieval más increíble de España está en un pueblo de 16 habitantes conocido como la joya del interior de Cataluña

La buena conservación de las murallas del pueblo ha hecho que parezca que no ha pasado el tiempo. Si te adentras en él sentirás que estás de vuelta en la Edad Media ya que sus calles portificadas y casas robustas se encargarán de ello. Cuando pases por su puerta verás la plaza, la cual guarda la cisterna que aún hoy en día almacena el agua de la población y desde donde salen dos calles: una hacia la iglesia y otra hacia el interior de la muralla.