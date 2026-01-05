La muralla medieval más increíble de España está en un pueblo de 16 habitantes conocido como la joya del interior de Cataluña
Un lugar que se mantiene intacto en el tiempo perfecto para hacer una escapada.
España es un país con una belleza increíble y está lleno de construcciones como el Acueducto de Segovia o la Sagrada Familia en Barcelona. En concreto, hay un pueblo en Cataluña que cuenta con la muralla medieval más fascinante de todo el país. Además, tiene una población de menos de 20 personas y es uno de los mejores destinos para el invierno.
Este pequeño pueblo leridano se encuentra en la comarca de la Segarra, en el municipio de Les Oluges, y pese al paso de los años es uno de los pueblos medievales mejor conservados del país. Sus murallas siguen intactas desde el siglo XI y la localidad dispone solo de una entrada. Si estás buscando un destino para el 2026, este es uno de los mejores.
El pueblo en el que no pasa el tiempo
Hablamos de Montfalcó Murallat, uno de los destinos medievales más impresionantes de España. La localidad se remonta a la época de la Reconquista y solo se puede acceder a ella desde el sur de la localidad, donde se encuentra la única puerta de entrada: el Portal villa closa, conformado por una doble puerta con arcos adovelados.
La buena conservación de las murallas del pueblo ha hecho que parezca que no ha pasado el tiempo. Si te adentras en él sentirás que estás de vuelta en la Edad Media ya que sus calles portificadas y casas robustas se encargarán de ello. Cuando pases por su puerta verás la plaza, la cual guarda la cisterna que aún hoy en día almacena el agua de la población y desde donde salen dos calles: una hacia la iglesia y otra hacia el interior de la muralla.
Aparte de sus calles empedradas, si caminas por la localidad encontrarás sitios como el antiguo horno comunal, donde se hacía el pan hace años, y la iglesia de San Pedro de Montfalcó, una construcción románica en la que conviven también el estilo gótico y el renacentista. Además, tiene unas vistas impresionantes del pueblo.
¿Qué hacer en Montfalcó Murallat?
Pese a ser un sitio muy pequeño, Montfalcó Murallat ofrece planes de lo más interesantes. Si te interesa la gastronomía, no puedes perderte las famosas parrilladas de carnes con escalivada o las patatas viudas. Si por otro lado te interesa el senderismo, la ruta de los Castillos del Sió de la Segarra es perfecta para ti puesto que recorre el río Sió, un lugar que fue fronterizo debido a la conquista árabe y que ha sido parte de la historia del país.
El año nuevo acaba de empezar, y con él la organización de los viajes para estos próximos 12 meses. Si no sabes qué lugar visitar, debes saber que Montfalcó Murallat es uno de los mejores destinos españoles para hacer una escapada. Es una joya infravalorada que no puedes perderte este 2026.
